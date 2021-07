“Estamos listos para el debate mañana mismo”: picante, Ricardo López Murphy desafió a María Eugenia Vidal

Este sábado Ricardo López Murphy brindó un picante reportaje y desafió a María Eugenia Vidal: “Estamos listos para el debate mañana mismo, sería muy interesante para esclarecer la oferta electoral”.

Dialogando con Digamos Todo aclaró que se encuentra preparado para discutir tanto con la exgobernadora como con Adolfo Rubinstein o cualquier otro candidato. El ex ministro de Economía buscó plantear cuales son las diferencias de su espacio con el de Juntos por el Cambio más ligado al PRO y a la Coalición Cívica. “Lo vamos a hacer de un modo cooperativo”, aclaró.

Consultado puntualmente sobre sus disensos con la coalición opositora marcó que son críticos de la gestión de Mauricio Macri, de la de Horacio Rodríguez Larreta y del rol que desempeñaron en el Congreso de la Nación desde 2019. “Vamos a mostrar en que nos diferenciamos, pero la nuestra prioridad es vencer al kirchnerismo y al riesgo de un Gobierno hegemónico”, disparó.

En CNN Radio pidió por una economía “abierta, competitiva e integrada al mundo con menos impuestos y gastos”. Además, planteó la necesidad de que haya flexibilizaciones y castigó a Juntos por el Cambio: “Nosotros nunca hubiéramos votado la Ley de alquileres, la Ley de teletrabajo, la Ley de góndolas ni las facultades extraordinarias al Gobierno”.

Otro de los temas en donde marcó sus diferencias Ricardo López Murphy fue en las protestas sociales. “Hay que establecer reglas como en todas partes del mundo, el Metrobus no me interrumpen más eso desde ya”, manifestó. Por otra parte, aseguró de manera suspicaz que no permitiría cortes de vías y que “va a estar claro que eso no puede pasar y el que lo haga tendrá las consecuencias”.

Con información de www.elintransigente.com