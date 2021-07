Las sorpresas de las PASO: cantantes, periodistas, un campeón del mundo y un ex dirigente de Boca

Este sábado venció el plazo que tenían los frentes para presentar a los precandidatos que van a competir en las próximas elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), por lo que hasta el último minuto hubo negociaciones para definir los lugares en las listas.

Si bien tanto el oficialismo como la oposición tenían definidos a los dirigentes que iban a competir en estos comicios, en algunos distritos del país hubo sorpresas con algunos nombres que no se encontraban relacionados con el mundo de la política y ahora buscarán imponerse en los comicios para posteriormente poder competir por un lugar en el Congreso, en las legislaturas provinciales o en el Concejo Deliberante de los municipios.



Uno de los casos es el de Christian Gribaudo, ex candidato a presidente de Boca Juniors por el entonces oficialismo que lideraba Daniel Angelici, que decidió sumarse a la boleta de Juntos por el Cambio que encabezará el actual vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, en la provincia de Buenos Aires.

El dirigente, que también es politólogo, se sumó al armado de la oposición de la mano del intendente de Vicente López, Jorge Macri, quien renunció a una candidatura propia para apoyar la unidad del espacio en el territorio bonaerense, aunque finalmente habrá internas en este distrito.

“Es un orgullo integrar la lista de senadores provinciales de Juntos en la Provincia con Santilli y todo el equipo de candidatos. Gracias Jorge Macri por esta oportunidad de seguir recorriendo juntos la provincia como lo hacemos hace tantos años. #EsJuntos”, escribió Gribaudo en su cuenta personal de Twitter.



Otro de los nombres que sorprendió fue el del cantante de cumbia David Adrián “El Dipy” Martínez, quien luego de muchas conversaciones terminó aceptando competir por un lugar como concejal en La Matanza por la misma lista del radicalismo en la que se encuentra el neurocientífico Facundo Manes, aspirante a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires.

Por otra parte, luego de haber trabajado en teatro y televisión como bailarina, vedette, actriz y panelista, Cinthia Fernández decidió lanzarse a la política. Este sábado firmó como precandidata a diputada en las elecciones legislativas de la mano del partido Unite.

“Día muy importante para mí. ¡Ya soy precandidata! Espero que ustedes me acompañen porque realmente lo que vivo es lo que viven muchas mujeres que merecen ser escuchadas. ¡Para adelante como siempre en mi vida! #convoz”, escribió Fernández en su cuenta oficial de Instagram, junto a una imagen en la que se la observa firmando su postulación.



Además, la panelista de Los Ángeles de la Mañana explicó sus deseos de incursionar en la política para ayudar a otras personas y generar un cambio. “Así como me tomo en serio mi otro trabajo, también me todo en serio esto. La gente que me conoce sabe que soy muy profesional. Estuve estudiando muchísimo, tuve reuniones. Ustedes saben lo que me cuesta dejar a mi familia. Pero también es por ellas (sus hijas) y por todo lo que viví en mi vida”, dijo en sus stories de Instagram.

Por este mismo partido, que en su momento llevó a Amalia Granata a la Legislatura de Santa Fe, se postuló para concejal del partido bonaerense de Ezeiza el ex futbolista Alberto “el conejo” Tarantini, quien fue campeón del mundo con la Selección Argentina en 1978.

“Yo no necesito ir a buscar la plata, necesito darle a la gente lo que se merece”, aseguró este sábado el ex lateral, durante una entrevista con Radio 10.

Este espacio también sumó a la boxeadora Alejandra “Locomotora” Oliveras, que será precandidata a diputada por Santa Fe, y a otro ex futbolista, Hernán el “Sapito” Encina, quien competirá para concejal en la ciudad de Rosario.



Sin embargo, el Dipy no es el único cantante que competirá en las PASO: el ex Gran Hermano Brian Lanzelotta, que también tuvo un paso por la música, competirá para ser concejal en La Matanza.

“Con mucha alegría y felicidad les quiero contar que desde hace un tiempo vengo pensando en involucrarme un poco mas con la gente de mi barrio, con la gente de La Matanza. Y por eso con Miguel Saredi y todo el equipo del Partido Federal de la Provincia de Buenos Aires queremos ser la voz de La Matanza, esa voz que no se escucha, no se ve. Quiero escucharte, quiero saber cuáles son tus necesidades y transmitirlas al Municipio para que dejemos de ser los del costado y pasemos a ser los del centro. Voy a trabajar por una Matanza mas justa, equitativa y segura para todos los matanceros”, anunció tiempo atrás.

Por último, la periodista Carolina Losada también decidió incursionar en el mundo de la política y será precandidata a senadora nacional en Santa Fe por la lista Juntos, acompañada en la fórmula a Dionisio Scarpin.

“Esta elección es bisagra. Sentía que como periodista podía aportar, pero para cambiar la realidad necesitaba dar un paso más. Por eso me involucré en política. Quiero que en mi país se premie al que estudie, al que emprende, al que trabaje”, explicó este sábado, al participar del programa A dos voces, en TN.

Por otro lado, en las listas también tienen lugar dos apellidos muy reconocidos de la política argentina: Alfonsín e Illía. Juan Alfonsín, nieto del ex presidente, ocupa un lugar como primer suplente de la boleta de diputados que encabeza María Eugenia Vidal en la ciudad de Buenos Aires por Juntos por el Cambio. A su vez, Galo Soler Illía ingresó en la lista que encabeza el radical Adolfo Rubinstein, también en CABA.

