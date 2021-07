La lista de Lifschitz

Fue un cierre de lista particularmente difícil y emotivo para Clara García. La precandidata a senadora nacional por el socialismo, esposa del ex gobernador Miguel Lisfchitz, sufrió este sábado la muerte de su madre, por lo que el lanzamiento de la lista fue más austero de lo que se había planificado. Finalmente, se conoció que, en la carrera al Senado de la Nación, la actual diputada provincial estará acompañada por el concejal santafesino y exdiputado provincial Julio “Paco” Garibaldi, mientras que suplentes serán Érica Hynes, actual diputada provincial y exministra de Ciencia y Tecnología, y Pablo Seghezzo, a cargo de Vialidad provincial en el gobierno de Lifschitz. Con esa fórmula, competirán contra Rubén Giustiniani y María Eugenia Schmuk, la dupla que se apronta para disputar la interna del Frente Amplio Progresista apadrinada por el intendente rosarino, Pablo Javkin.

Al frente de la lista de aspirantes a la Cámara baja quedó la ex intendenta de Rosario y actual presidenta del PS, Mónica Fein. El resto de la lista de prepostulantes para la diputación nacional son nombres muy conocidos, la mayoría, figuras de la gestión de Lifschitz: Gonzalo Saglione, exministro de economía; Gabriela Sosa (Libres del Sur), ex titular de Políticas de Género de Santa Fe; y Publio Molinas, ex subsecretario de Derechos Humanos en la misma época y actualmente director del área en la Municipalidad de Santa Fe.

Les siguen la exministra de Salud Andrea Uboldi, Miguel Solis, exdiputado provincial y dirigente gremial del departamento Belgrano; Silvia Virili, exconcejala de Reconquista; Diego Martin, expresidente del Concejo de Villa Constitución, y Elizabet Cretazz, dirigente de movimientos sociales.

“Buscamos mostrar un proyecto de futuro para Santa Fe. Es una lista con renovación generacional, pero que apunta a 2023 con integrantes conocedores de la provincia, con gestión. Son todos cuadros formados por Hermes Binner y Miguel Lifschitz”, apuntaron en el entorno de García.

El armado, que muestra una fuerte representatividad del PS excepto por el caso de Sosa, de Libres del Sur, dejó algún descontento entre los intendentes que representan al partido socialista, como Alberto Ricci, de Villa Gobernador Gálvez; Emilio Jatón, de Santa Fe; Omar Colombo, de Recreo; Silvio González, de San José del Rincón, y Martín Gherardi, de Pueblo Esther. A diferencia de Javkin, apoyaron la candidatura de García, pero con un planteo de reconfigurar el proyecto político del Frente Amplio.

Hasta este viernes negociaron lugares en las listas y esperaban que, ante el posible escenario de que se presentara una competencia entre Giustiniani (FAP) y Marcelo Lewandoski (PJ) en Rosario, la región del gran Santa Fe pudiera aportar jugadores para traccionar votos, pero finalmente no lo consiguieron.

* Para www.letrap.com.ar