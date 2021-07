El valioso objeto de la mesa de Mirtha Legrand que todos quieren llevarse

Es de público conocimiento que muchas veces, los invitados a distintos programas buscan llevarse algún recuerdo del mismo. Pero algunos lo hacen a escondidas, debido a que está prohibido, como sucede en la mesa de Mirtha Legrand.

El domingo durante la transmisión del programa, un invitado bromeó con que iba a llevarse el objeto de deseo que todos quieren de la mesa. El mismo es un pequeño salero que parece tentar a todo aquel que lo mire. Al instante Juana Viale, la nueva conductora, dejó en claro que nadie se lo puede llevar.

Y fue allí cuando el humorista Sergio Gonal recordó una charla que había tenido con Mirtha Legrand hace muchos años, sobre el salero: “Un día vi el salerito, era una de mis primeras veces acá y dije, ‘¿esto se puede llevar?’ ‘¡No!’ me dijo y me contó que se los habían robado. En el corte le saqué quien, y no lo digo porque soy un caballero”.

Sin dar nombres al respecto, Juana recordó que fueron muchas las personas que intentaron apropiarse del mismo y lo denominaron como un “objeto de deseo”. Un punto interesante de este tema es que Yanina Latorre, hace tiempo atrás, confesó en “Los Ángeles de la Mañana”, que se había llevado el salero.

Otra celebridad que también confesó su “delito” fue Carla Quevedo, actriz protagonista de El Maestro. Su confesión fue por medio de las redes sociales, pero ella redobló la apuesta y además del famoso objeto, se llevó un pimentero con el mismo diseño.

Muy bien sabemos que ahora, los saleros son recipientes agradables para los invitados y los que tiene Mirta Legrand son los que más tientan a los famosos, ya que además de ser únicos, tienen un diseño particular hecho de cerámica blanca con las iniciales M y L en dorado.