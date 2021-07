¡Los Pumas 7's en las semifinales de los Juegos Olímpicos!

Si no es una pequeña hazaña, pega en los palos... El seleccionado argentino de rugby seven, Los Pumas 7's, alcanzó este martes las semifinales de los Juegos Olímpicos Tokio 2020, después de vencer a Sudáfrica por 19-14 en un partido de cuartos de final que afrontó en inferioridad numérica desde los dos minutos y medio de juego, cuando de manera muy polémica fue expulsado Gastón Revol por un tackle alto sobre capitán de los Springboks, Selvyn Davids, y el partido estaba 0-7 (try de Selvyn Davis, conversión de Justin Geduld).

A partir de ese momento, creer o reventar, comenzó la remontada. Con ese panorama, el partido parecía imposible, pero Marcos Moneta apoyó dos tries con corridas electrizantes (y conversiones de Santiago Mare), cuando Los Pumas 7's ya eran Los Pumas 6's y, así, se iban 14-7 al descanso.

Segundo tiempo con el cuchillo entre los dientes

En la segunda mitad, los argentinos, con seis hombres, intentaron hacer el juego trabado, forzando errores de los sudafricanos y apoyaron el único ataque de los últimos siete minutos, gracias a un try furioso del capitán Santiago Álvarez.

"Tuvimos una marca más firme que nunca, jugamos con mucho amor propio", se alegró al cierre del partido el entrenador Albiceleste Santi Gómez Cora, en declaración a la televisión pública argentina.

Lo que viene, lo que viene...

Este mismo martes, los Pumas habían sellado su boleto a cuartos de final tras aplastar 56-0 a Corea del Sur, en el partido con mayor tanteo del certamen hasta el momento. Antes, habían derrotado a Australia en el debut, pero luego cayeron ante los All Blacks neozelandeses, otro de los candidatos al oro, que también alcanzaron las semifinales al derrotar 21-10 a Canadá.

Ahora, este mismo martes desde las 23.30, Los Pumas esperan en semifinales a Islas Fiji, que apabulló a Australia por 19-0 en cuartos. En el otro cruce estarán los All Blacks de Nueva Zelanda frente a Inglaterra.

Fuente: ole.com.ar