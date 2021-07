Se calientan las PASO 2021, dirigente cercano a López Murphy durísimo con las listas del Frente de Todos: “El premio a la inoperancia”

El periodista Gustavo Segré, quien se bajó de la candidatura a diputado por la Ciudad de Buenos Aires dentro del frente Republicanos Unidos liderado por Ricardo López Murphy, opinó sobre el cierre de listas de las PASO 2021.El comunicador afirmó que los candidatos del Frente de Todos son “el premio a la inoperancia”. Además, contó por qué no será candidato.

El comunicador señaló que no pudo presentarse en la contienda electoral porque reside en Brasil y, ante las restricciones a los vuelos, no podría viajar. “Corría el riesgo de no llegar para votarnos a nosotros mismos”, señaló en A24. Igualmente, destacó que “no importa quién llega al Congreso sino la propuesta” y también tuvo una inusual definición: “No importa quien lleve el mástil, importa que flamee la bandera”.

Segré fue lapidario con el cierre de listas del oficialismo y con la presencia del presidente, Alberto Fernández, y la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, en la presentación de los candidatos. “Te demuestra el premio a la inoperancia. Porque si fuera tan bueno el que está haciendo lo que está haciendo por qué lo sacan para ponerlo en otro lado”, remarcó.

El periodista hizo referencia a Victoria Tolosa Paz quien encabeza a lista de la provincia de Buenos Aires y deja su cargo como presidenta en Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales. También de Daniel Gollan, actual ministro de Salud bonaerense y de Daniel Arroyo, ministro de Desarrollo Social de la Nación. “Es un salvoconducto. Estoy ansioso por escuchar las propuestas de campaña y saber por qué no lo hicieron en estos dos años”, completó Segré.

Por último, afirmó que está convencido que le ganarán a María Eugenia Vidal. “La campaña es para ganar, no para perder. Además, hay una diferencia Republicanos Unidos jamás hubieran votado la ley de góndolas, la ley de teletrabajo”, señaló. Asimismo, manifestó que hay que hacer urgente una reforma tributaria, laboral y sindical.

