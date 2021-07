Fuego cruzado: ahora, Patricia Bullrich reta a los candidatos de Juntos que se agredieron en público

Luego del anuncio de los candidatos para las próximas elecciones PASO 2021, comenzó la interna y el fuego cruzado entre los candidatos de Juntos. Incluso, algunos de ellos se agredieron en público e intercambiaron filosos mensajes en las redes sociales. Ante ello, la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, opinó al respecto y los retó. Además, anunció la conformación de un código de ética.

“Todos los dirigentes de Juntos por el Cambio que estén en la lista que estén tienen que tener una conducta ética en esta campaña”, expresó Bullrich en diálogo con radio AM630. En esa línea, agregó que el lunes se llevará a cabo una nueva reunión de la mesa nacional de Juntos por el Cambio y la presidenta del PRO anunció que van a aprobar un código de comportamientos éticos.

Luego, remarcó: “Estamos viendo de qué manera resolver cuando hay personas que no lo cumplen”. Al ser consultada por el intercambio de mensajes y los reclamos entre Facundo Manes, precandidato de la UCR por la provincia de Buenos Aires y Diego Santilli, en representación del PRO. “No me gustan todas, no solamente Manes. No me gusta ninguno de los golpes”, insistió.

“El insulto, el golpe bajo, la acusación no es una forma de convivencia en una fuerza política que lo que está haciendo es dirimir candidaturas para luego ser parte del mismo frente político”, remarcó Bullrich con la intención de bajar el tono de la pelea interna y enfocarse en la campaña de todo el frente unido. “Uno tiene que discutir conductas personales o ideas. Pero no me gusta que diga cosas de la vida privada de otras”, señaló.

Código de conducta ética

Además, subrayó que muchos dirigentes han entrado en eso y que junto a los dirigentes de los partidos del interbloque, como Alfredo Cornejo, van a presentar un código “para que todos los dirigentes de Juntos por el Cambio de todo el país tengan una conducta adecuada, de respeto”, completó la exministra. Y concluyó: “No se puede ingresar a una campaña y pelearse entre nosotros como si fuéramos adversarios políticos cuando somos parte de la misma fuerza política”.

Con información de www.elintransigente.com