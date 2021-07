Santa Fe quiere su pasaporte sanitario

A partir de este lunes, en la provincia de Buenos Aires se implementó el “pasaporte sanitario” para ingresar a ciertos lugares, una medida ya utilizada en países como Israel. En Santa Fe se presentó un proyecto similar llamado "pase sanitario" (Pasa), que incluye otros beneficios para fomentar la vacunación , y comienza a debatirse esta semana.

En diálogo con el programa Ahí Vamos (de 9 a 12 por FM 106.3 La Radio de UNO), Ricardo Olivera, diputado provincial del bloque justicialista PJ y autor de la propuesta, aclaró que “no tiene que ver con prohibiciones ni tampoco con cercenar libertades” sino que “plantea incentivos para que los que tienen dudas, y por ahí no toman conciencia de lo que significa desde el punto de vista de la responsabilidad, puedan hacerlo”.

“Hay toda una discusión en el mundo de la constitucionalidad o no de proyectos parecidos”, reconoció el diputado, y precisó que no será obligatorio. “Lo que plantea la ley es que aquel propietario que adhiera a la misma exigiendo al ingresar el certificado de vacuna, puede duplicar su aforo”.

Olivera explicó que el incentivo para los propietarios del sector privado es poder brindar el servicio a muchas más personas, y que para el consumidor se garantiza la tranquilidad de estar rodeado de personas inmunizadas.

“Hay incentivos al sector privado y el sector público con la idea de que nadie quede sin vacunarse, teniendo la posibilidad la provincia en algunos meses más de tener toda su población objetivo vacunada”, manifestó el funcionario. “Hoy están llegando las vacunas, más allá de que faltan las segundas dosis, se va en buen camino con la posibilidad de dar respuesta a todos”.



Según Olivera, el objetivo es “tener como aliado al sector privado” para controlar su implementación. “Tiene que ver con un control de las municipalidades si adhieren; hay que buscar un mecanismo que muestre que esto se está cumpliendo”, dijo el legislador, comparando la iniciativa con el control existente de aforos. “Obviamente esto plantea la adhesión de municipios y comunas como para que ellos centralicen el control. Debe ser una aplicación o un registro de datos”, opinó.

Por otro lado, el proyecto además propone que los mayores de 18 años que puedan acreditar haber recibido al menos una dosis, podrán incrementar su descuento mensual disponible en el programa Billetera Santa Fe y también obtener dos pases extras, en el caso de que se encuentren inscriptos también en Boleto Educativo Gratuito (BEG). En este sentido, la iniciativa estaría acompañada de la obligatoriedad de vacunarse para acceder al beneficio del BEG.

