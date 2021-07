Elisa Carrió apuesta al 2023 con duras críticas a Cristina Kirchner: «Quiere llevarnos a Cuba o Venezuela»

Elisa Carrió, líder de la Coalición Cívica, habló esta mañana sobre las diferencias que ve entre la política que quiere implementar Cristina Kirchner y las que plantean desde Juntos por el Cambio. «El camino de Cristina Kirchner es llevarnos a Cuba o Venezuela«, expresó Carrió. Luego, se metió en la discusión por las vacunas: «A fin de cuentas hay que agradecerle a Biden, no a Putin».

«Hay que reconstruir una Nación y esto es paso a paso», comentó Carrió en Radio Rivadavia. «Uno de los pasos es la elección de fin de año, que es muy importante si queremos definir ir a Cuba o Venezuela, o queremos no partir el país, no desarrollarlo o no unirlo», expresó Carrió, que luego puso ejemplos de la situación y polarización extrema en varios países latinoamericanos.

«Hay que ir preparándose para reconstruir la Nación de cara al 2023», y agregó que este paso es decisivo en materia exterior, no solo interna, este paso es decisivo. Esta afirmación de Carrió fue en relación al camino que ella ve que quiere llevar Cristina Kirchner: «El camino de Cristina Kirchner es llevarnos a Cuba o Venezuela».

«Nuestro camino debe ser la reconstrucción de la Nación», retomó Carrió. La líder de la Coalición Cívica insistió diciendo que hoy «el país está fuera del sistema mundial, del crédito y de la confianza». Aseguró además que «con un país cerrado como este, efectivamente hay una posibilidad de quedarnos tan adentro de nosotros mismos que sea imposible el comercio exterior de la Nación».

«Al final tenía razón»

Sobre el tema vacunas contra el coronavirus, que esta mañana se conoció un acuerdo con Pfizer por 20 millones de vacunas, expresó: «Al final, tanto que me criticaron y tenía razón. Era todo un acuerdo con Cristina Kirchner y Putin para que solo venga la Sputnik V. Gracias a Dios está AstraZeneca. La única donación que tuvimos fue la de Estados Unidos».

