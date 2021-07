Luis Juez: "Lo que dijo Manes es una cagada, horrible"

Luis Juez, diputado y pre candidato a senador nacional por Córdoba, se refirió este martes 27 de julio a las discusiones internas que existen en Juntos por el Cambio. En ese marco apuntó contra Facundo Manes, pre candidato a diputado nacional por Buenos Aires, quien había cuestionado al Gobierno porteño por el supuesto uso de fondos públicos para la campaña electoral.

“Lo que dijo es una cagada, horrible, más viniendo de un pensador como él”, alertó Juez. “No perdamos de vista dónde está el enemigo”, dijo Luis Juez en diálogo con María Laura Santillán, por La Mañana de CNN (CNN Radio).

“El enemigo es el que hace política con la vacuna, el que habla de los pobres y son todos ricos sin poder justificar su patrimonio, los que nos llevan al peor de los populismo, el que cree que la industria es ir a un cajero del Banco Nación para cobrar 15 lucas o una AUH. No hay que confundirlo”, insistió el ex intendente de la Ciudad de Córdoba.

Facundo Manes había agitado la interna en el espacio opositor renombrado como “Juntos”, refiriéndose al jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta. “Espero que no se gaste los impuestos de los contribuyentes en la campaña”, apuntó el neurocientífico.

Sobre ello, Juez salió al cruce. “Si Manes plantea eso es funcional a quién queremos enfrentar”, insistió.

La interna de Juntos en Córdoba

Luis Juez, por otro lado, hizo referencia a la frustrada unidad en Córdoba, en dónde competirá con el actual jefe del interbloque de diputados opositores, Mario Negri. “Hice los esfuerzos que no había hecho en mi vida, ya con 57 años para 58, buscando la unidad. No se pudo”, lamentó el legislador.

Juez competirá con Negri para definir quién será el primer candidato a senador de Juntos por la provincia de Córdoba. “Lo quiero mucho a Mario, pero él dijo que sólo iba a ser candidato si había unidad en el radicalismo y hay cuatro listas radicales”, manifestó el dirigente cordobés. “Estoy haciendo malabarismo con la lengua. Pero la coherencia tiene que ser parte”, agregó.

La desconexión entre la dirigencia política y la ciudadanía, según Luis Juez

Por otro lado, el diputado nacional por Córdoba remarcó que las discusiones y chicanas cruzadas entre dirigentes políticos no forman parte de las preocupaciones de la gente.

“Este tema no es la agenda de la gente, que no tiene qué comer y la está pasando muy mal. Ir a plantear las miserias personales de la dirigencia política cuando la gente no tiene para comer, tiene miedo de enfermarse, de que los chicos pierdan el año lectivo y aún el que tiene el laburo sabe que lo que tiene en el bolsillo es mucho menos de lo que tenía el mes pasado, tenemos que ser muy ingeniosos”, sostuvo Juez.

Y advirtió que “la cosa puede ser infinitamente peor si se consolida determinada mayoría en el Congreso. Si no hay coraje para pararse y meterles un ´tatequieto´ estos muchachos se van a llevar puesto lo poco que queda de la República”, sostuvo en relación al oficialismo nucleado en el Frente de Todos.

“En medio de esta tragedia tenemos que tratar de explicar por qué nosotros queremos representar ese espacio político”, finalizó.

