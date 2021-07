“Me importa tres pelotas la crítica”: con un fuerte exabrupto Carlos Melconian sorprende y le responde a Elisa Carrió

Pocas personas o hechos logran saltar la grieta que divide al Frente de Todos y a Juntos por el Cambio. Sin embargo, la semana pasada los cuestionamientos contra Carlos Melconian lograron el acuerdo de dos reconocidas dirigentes. El economista respondió con un fuerte exabrupto: “Me importa tres pelotas la crítica de Elisa Carrió y de Victoria Tolosa Paz”.

Invitado a W Ver y reVer, el ex presidente del Banco Nación habló de la economía argentina y repartió criticas tanto para el oficialismo como para la oposición. “La economía de la Argentina está estructuralmente mal, atrasa 30 o 40 años y coyunturalmente está atada con alambres, queriendo llegar de la manera más decorosamente posible a la elección”, observó.

Melconian pidió separar las cosas y reconocer que la pandemia afectó al mundo entero: “Fue un fenómeno internacional complicado y arrasó en las elecciones de todo el mundo”. Marcó que en la Argentina los cinco indicadores principales “actividad, poder adquisitivo, inflación, pobreza y empleo” están en peores números que en 2015, 2017 y 2019.

Como es habitual en el programa que conduce Nicolás Winazsky en TN la aparición de fotografías lleva a los invitados a expresar sus opiniones. Habló de “respeto” por Cristina Fernández de Kirchner y aseguró que le “atendería el teléfono” a Axel Kicillof aunque no dejó de reconocer que su opinión es que la visión que tiene de la economía “atrasa 40 años”.

Cuando apareció la foto de María Eugenia Vidal, Carlos Melconian afirmó que no tuvo demasiado diálogo con la exgobernadora y que mantiene diferencias. “Macri dijo en su libro que soy poco orgánico y es verdad, poco orgánico quiere decir que no soy alcahuete, ni de él de ni ningún otro dirigente, aunque María Eugenia Vidal me parece una buena mina”, disparó.

