Patricia Bullrich habló del reglamento para evitar peleas en Juntos por el Cambio: “Tendremos un VAR de lo que se puede y no hacer”

Patricia Bullrich se refirió al reglamento que presentará Juntos por el Cambio para intentar calmar las aguas internas luego de los fuertes cruces entre los dirigentes de la coalición a raíz de las declaraciones de Facundo Manes contra los referentes del PRO. “Es necesario que haya amistad cívica, comportamientos éticos y que no haya golpes debajo de la cintura”, manifestó la ex ministra del gobierno de Mauricio Macri.

El neurocientífico, que como precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires se enfrentará en las PASO a Diego Santilli, fue quien dio el primer golpe. Atacó no solo al ex vicejefe de gobierno Ciudad sino también a su líder político, Horacio Rodríguez Larreta al afirmar que “no tiene en claro el proyecto de país que que quieren”, les cuestionó el “marketing” y pidió que “no se gasten los impuestos de los porteños” en la campaña electoral.

También consideró que el enroque territorial entre Santilli y María Eugenia Vidal para competir en la provincia y la ciudad de Buenos Aires respectivamente “desprestigia a la política y hace que la gente crea menos por la especulación electoral”.

El jefe del bloque de diputados del PRO, Cristian Ritondo fue quien primero le respondió: lo acusó de “sembrar desconfianza” y con tono sarcástico le dijo que “el Frente de Todos ya no necesita más candidatos”.

Este martes, la socia fundadora de Cambiemos, Elisa Carrió, que en varias oportunidades criticó en desembarco de Manes a la política, lo definió como un “mitómano” por haber afirmado que ella le ofreció la candidatura a vicepresidente en 2015 durante una comida de la que participó el diputado Toty Flores. “¿Le voy a ofrecer un cargo a una persona que no sabe de conocimiento práctico? Manes desconoce todo tipo de conocimiento fuera de la neurociencia”, dijo en declaraciones radiales.

La escalada verbal generó tal preocupación puertas adentro de la coalición opositora que la UCR, el PRO y la Coalición Cívica decidieron avanzar en la confección de un reglamento para evitar este tipo de situaciones que benefician al Frente de Todos.

“El lunes vamos a presentar un código ético de comportamiento en la campaña”, anunció Patricia Bullrich este martes a última hora. “Uno sabe que las cosas se embarran y cuando viene la campaña general si embarras mucho es difícil salir de esa situación”, agregó cobre la interna que abrió Manes.

La titular del PRO planteó que “es necesario que haya amistad cívica, comportamientos éticos y que no haya golpes debajo de la cintura”. Todo esto quedará plasmado en 10 medidas que serán publicadas al comienzo de la semana próxima como parte del “código ético” al que Bullrich comparó con el mecanismo de asistencia que utilizan los árbitros en los partidos de fútbol: “Vamos a tener un VAR de lo que se puede y lo que no se puede hacer”.

En otro fragmento de la entrevista que brindó a Intratables (América), la referente del ala dura de la oposición también opinó sobre la interna de Juntos por el Cambio en Córdoba: “Está picante, hay una parte del PRO con Luis Juez y otra con Mario Negri; se trató de ordenar pero no se pudo”.

Luego se refirió a la decisión que tomó de bajar su candidatura en la Ciudad de Buenos Aires. “Volver a un cargo legislativo no me cuadraba, sentía que había algo que no me cerraba”, contó, y que finalmente “cuando no se dio” la idea original de que Vidal compita en la provincia y ella en la Ciudad se dijo a si misma: “Voy a seguir mis sentimiento, no quiero ser diputada, no voy a ir”.

Además de las internas de la campaña electoral, Bullrich criticó al gobierno nacional por el uso de las Taser. El tema volvió a estar en la agenda de debate a partir del caso del músico, ex líder de Tan Bionica, Chano Moreno Charpentier.

“Estas situaciones se dan muchísimo, una Taser solucionaría mucho más que una pistola 9 milímetros”, opinó la ex ministra de Seguridad sobre casos similares al vivido entre la fuerza de seguridad y el cantante el pasado fin de semana.

Bullrich, que promovió el uso de las Taser durante su gestión, aseguró que si la policía contara con una de ellas, Chano “no tendría nada”. Sin embargo, apuntó contra el oficialismo y particularmente contra su sucesora en el cargo, Sabina Frederic, por no habilitarlas en las fuerzas de seguridad. “Las discusiones prácticas se convierten en discusiones ideológicas”, lamentó.

La dirigente del PRO expresó que las Taser compradas por el gobierno de Cambiemos actualmente son utilizadas por los grupos especiales que “las llevan a los allanamientos para aplicársela a los perros” para evitar que los ladridos alerten a sospechosos que son buscados en esos momentos.

