Todas las respuestas sobre la vacunación en adolescentes

Frente a la amenaza del Covid, la inmunización de menores con comorbilidades en Santa Fe será una realidad a partir de la próxima semana, según lo anunció la ministra de Salud, Sonia Martorano. Las 70.000 primeras dosis de la vacuna Moderna llegan a la provincia durante este miércoles y crece la expectativa en adolescentes,

padres y madres sobre los pormenores de la vacunación.

Entre las dudas que se hacen más frecuentes entre los santafesinos están sin dudas las que obedecen a la autorización para acceder a la vacuna, comorbilidades abarcadas, eficacia de la vacuna Moderna y cómo se aplicará.

¿Los niños y adolescentes deben vacunarse contra el covid?

Si bien suelen ser asintomáticos, una pequeña proporción muestra complicaciones que requieren internación. En el país se han reportado alrededor de 250 muertes de niños y adolescentes infectados con Covid-19. Al igual que lo que ocurre con los adultos, aquellos niños o adolescentes que presenten comorbilidades son más susceptibles a la infección.

¿Qué vacunas están autorizadas en el mundo para aplicar en niños y adolescentes?

El Comité Federal de Salud avaló este martes la aplicación de la vacuna de Moderna a los jóvenes de entre 12 y 17 años. La decisión se tomó días después de que la Agencia Europea de Medicina (EMA) aprobara el uso de esta vacuna estadounidense en menores de 18 años.

Además de la vacuna de Moderna, en el mundo están aprobadas las vacunas de Pfizer para la vacunación de menores de 12 a 18 años y las de Sinovac/Sinopharm, a partir de los 3 años.

¿Los adolescentes ya pueden inscribirse para recibir la vacuna?

El registro provincial de vacunación admite la inscripción de niños, niñas y adolescentes. Desde este miércoles, quienes ya se hayan anotado también pueden modificar los datos si no han declarado comorbilidades.

¿Necesitan autorización de sus padres?

Sólo los menores de entre 13 y 12 años necesitarán autorización de sus padres para acceder a la vacunación, mediante una declaración jurada.

¿Cuáles son los factores de riesgo considerados para la vacunación de adolescentes?

Los factores de riesgo que se evalúa incorporar la provincia pertenecen a enfermedades cardíacas, neurológicas, renales, respiratorias, obesidad, algunos tipos de discapacidad y otras condiciones de vulnerabilidad. Los grupos prioritarios serán adolescentes que tengan:

Diabetes tipo 1 o 2.

Obesidad grado 2 (Índice de Masa Corporal > 35) y grado 3 (Índice de Masa Corporal > 40).

Enfermedad cardiovascular crónica: insuficiencia cardíaca, enfermedad coronaria, valvulopatías, miocardiopatías, hipertensión pulmonar. Cardiopatías congénitas.

Enfermedad renal crónica (incluidos pacientes en diálisis crónica y trasplantes). Síndrome nefrótico.

Enfermedad respiratoria crónica: enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), fibrosis quística, enfermedad intersticial pulmonar, asma grave. Requerimiento de oxígeno terapia. Enfermedad grave de la vía aérea. Hospitalizaciones por asma.

Enfermedad hepática: Cirrosis. Hepatitis autoinmune.

Personas que viven con VIH independientemente del CD4 y CV.

Pacientes en lista de espera para trasplante de órganos sólidos y trasplante de células hematopoyéticas.

Pacientes oncológicos y oncohematológicos con diagnóstico reciente o “activa”.

Personas con tuberculosis activa.

Personas con discapacidad intelectual y del desarrollo.

Síndrome de Down.

Personas con enfermedades autoinmunes y/o tratamientos inmunosupresores, inmunomoduladores o biológicos.

Adolescentes que viven en lugares de larga estancia.

Personas gestantes de 12 a 17 años con indicación individual.

Personas con carnet único de discapacidad (CUD) vigente.

Personas con pensión de Ansés por invalidez aunque no tengan CUD.

Personas con pensión de Ansés por trasplantes aunque no tengan CUD.

¿Qué organismo autorizó la vacuna de Moderna?

El Comité de Medicamentos Humanos (CHMP) de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) recomendó el viernes otorgar la extensión de autorización de uso de emergencia de la vacuna Moderna Spikevax contra el virus SARS- CoV-2 para población de 12 a 17 años.

¿Cuántas dosis se aplicarán?

Según indicó la Agencia Europea de medicamentos, el uso de la vacuna Spikevax en niños de 12 a 17 años será el mismo que en personas mayores de 18 años. Se administra en dos inyecciones en los músculos de la parte superior del brazo, con cuatro semanas de diferencia.

¿Qué eficacia tiene la vacuna?

La EMA señaló que "los efectos de Spikevax se han investigado en un estudio en el que participaron 3.732 niños de entre 12 y 17 años" y que este ensayo se realizó de acuerdo al Plan de Investigación Pediátrica (PIP) de Spikevax acordado por el Comité Pediátrico de la EMA. Este trabajo mostró que Spikevax produjo una respuesta de anticuerpos comparable en jóvenes de 12 a 17 años a la observada en adultos jóvenes de 18 a 25 años (medida por el nivel de anticuerpos contra el SARS-CoV-2). Además, ninguno de los 2.163 niños que recibieron la vacuna desarrolló Covid-19 en comparación con cuatro de los 1.073 niños que recibieron una inyección ficticia.

¿Cuáles son los efectos secundarios previstos?

Los efectos secundarios más comunes de la vacunación en adolescentes de 12 a 17 años fueron similares a los de las personas de 18 años o más e incluyen dolor e hinchazón en el lugar de la inyección, cansancio, dolor de cabeza, dolor muscular y articular, agrandamiento de los ganglios linfáticos, escalofríos, náuseas, vómitos y fiebre. Estos efectos suelen ser leves o moderados y mejoran a los pocos días de la vacunación.

Con información de Uno Santa Fe