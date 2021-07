Combinación de vacunas: Seguramente vamos a ser cobayos de laboratorio

La Ministra Vizzotti habló con Aire de Santa Fe, uno de los medios más importantes de la provincia, en un reportaje concedido al periodista Luis Alberto Mino. De la misma y por las evidencias en referencia a la segunda dosis de la vacuna rusa que no viene o si lo hace es en "carreta", no hay duda alguna que gran parte de los Argentinos vamos a ser una especie de "cobayos" de laboratorio por culpa de un gobierno absolutamente inescrupuloso e ineficiente que en todo su accionar en el manejo de la pandemia linda con lo doloso.

En un momento clave de la pandemia, la ministra de Salud de la Nación Carla Vizzotti habló con Aire de Santa Fe para analizar las prioridades del plan de vacunación, luego de la reunión del Consejo Federal de Salud (Cofesa), el acuerdo con el laboratorio Pfizer para la compra de 20 millones de vacunas y las medidas que se están tomando para retrasar al máximo posible la tercera ola, que está relacionada con la variante Delta.

- ¿Cómo evoluciona el plan de vacunación en el país para lograr la tan ansiada inmunidad de rebaño artificial de la que hablan expertas como la doctora Marta Cohen, que dialogó con nosotros y aclaró que se necesitan dos tercios de personas vacunadas con dos dosis para lograrlo? En la Argentina hay un 37% de la gente que tiene las dos dosis y falta un 23% para llegar a esa meta. ¿Este es el objetivo para agosto? - Claramente, es importante el logro de tener el 75% de los mayores de 18 años con al menos una dosis, el 50% de los adultos mayores de 70 años con el esquema completo y el 37% de los mayores de 50 años; y en agosto vamos a buscar ese 23% que es clave para disminuir las hospitalizaciones y las muertes. También es fundamental para interrumpir la circulación del virus y proteger a los argentinos del ingreso de la variante Delta. En el Consejo Federal de Salud (Cofesa) acordamos llegar al 60% de cobertura con la segunda dosis en los mayores de 50 años durante agosto.

¿Cuántas dosis se necesitan para vacunar a los adolescentes con comorbilidades?

- Hay que priorizar entre 900.000 y un millón de adolescentes que padecen comorbilidades en la Argentina. Para ellos necesitamos unas dos millones de dosis y por eso reservamos estratégicamente las vacunas de Moderna, que recibimos de Estados Unidos y que nos van a permitir inmunizarlos rápidamente, porque el intervalo ente las dos dosis es de 28 días. También estamos estudiando la posibilidad de utilizar la vacuna de Moderna en personas que recibieron la primera dosis de Sputnik. La prioridad absoluta en este momento es vacunar a los adolescentes con comorbilidades y completar esquemas de vacunación en los mayores de 18 años durante agosto. Es mucho más riesgoso tener adultos mayores de 50 años sin segundas dosis, que adolescentes sin comorbilidades.

- ¿Hasta qué punto estamos protegidos de la variante Delta?

- Una sola dosis, sobre todo de la vacuna Sputnik que tiene una eficacia muy alta, es similar a otras vacunas con un esquema completo para disminuir las hospitalizaciones, pero un esquema completo de vacunación es por supuesto mejor para enfrentarse a la circulación de la variante Delta, que es más transmisible pero no más letal y que en algún momento va a ser la predominante en la mayoría de los países. En la Argentina hemos retrasado su circulación, lo que es muy bueno para avanzar con la campaña de vacunación, pero la variante Delta va a ser la predominante en todo el mundo. Hasta el momento tenemos 60 casos confirmados de esta variante que se detectó en viajeros y en algunos convivientes. No hemos encontrado todavía casos positivos de la variante Delta en personas que no tengan relación con un viaje pero los expertos coinciden en que va a ser la dominante, siempre que no emerja otra.

- La gente está muy preocupada por la segunda dosis de la vacuna Sputnik. ¿Vamos a aguardar la llegada de segundas dosis desde Rusia? ¿O se va a contar antes con las vacunas que se producen en el Laboratorio Richmond?

- Repito que la vacuna Sputnik es una de las más eficaces con una dosis, pero estamos trabajando en los dos ejes: recibir más dosis de Rusia y seguir produciendo vacunas en el Laboratorio Richmond, en donde se decidió priorizar el componente dos. También estamos terminando de analizar la posibilidad de intercambiar plataformas y utilizar otras vacunas para completar los esquemas de vacunación de Sputnik. Lo vamos a terminar de definir el lunes, en la reunión del Conejo Federal de Salud (Cofesa), con los ministros de Salud de las provincias. La vacuna de Moderna y la de AstraZeneca son buenas alternativas para completar la vacunación que comenzó con una primera dosis de Sputnik. Hay varios estudios a nivel internacional y también estamos realizando investigaciones en algunas provincias argentinas.

- Desde Inglaterra, la doctora Marta Cohen nos dijo que hay estudios que avalan la combinación de vacunas, con buenos resultados. ¿Comparte esta mirada?

- Ya hay experiencia a nivel mundial en relación con la intercambiabilidad de vacunas entre plataformas de vector viral y ARN mensajero. La vacuna Sputnik es muy parecida a la de AstraZeneca, las dos son plataformas de vector viral. Y estos resultados también se pueden equiparar con la de Moderna, que es de ARN mensajero, que también puede ser una buena combinación para completar la Sputnik. En el escenario mundial también se tiende a intercambiar vacunas.

- ¿Qué falta para comenzar a combinar vacunas en el país?

- El Ministerio de Salud está liderando un estudio en seis jurisdicciones: Ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, San Luis, Mendoza, Córdoba y Corrientes. Hay evidencia internacional y nosotros estamos generando información local para avanzar con este tema, que va a ser no solo importante para la Argentina sino también para América Latina.

- ¿Cómo van las negociaciones para que lleguen las 20 millones de dosis del contrato con Pfizer?

- Esta mañana nos reunimos con la gente de Pfizer para avanzar en todos los detalles logísticos y establecer el cronograma definitivo de entrega de estas vacunas, que son importantes porque están autorizadas para los adolescentes.

¿Las vacunas de Pfizer llegarían a mediados de agosto, aproximadamente?

- Cuando tengamos la fecha concreta del arribo de las vacunas de Pfizer, lo vamos a informar. Ya hemos aprendido, y lo tomamos como una lección, que no hay que adelantarse hasta que se cierren todos los detalles. Falta terminar de ajustar la logística de distribución y muchos pasos administrativos y legales que son complejos. Sin lugar a dudas estamos avanzando con este laboratorio y estamos en el tramo final de las negociaciones. No va a ser mediados de agosto la fecha, porque los trámites son largos y complejos. El contrato con Pfizer es por 20 millones de dosis durante el 2021. Cuando tengamos el cronograma en el que van a llegar estas vacunas, lo vamos a informar.

- Desde la oposición criticaron el plan de vacunación, con acusaciones de que está "ideologizado".

- Los hechos hablan solos. Llegaron a la Argentina 42 millones de dosis. Hay más de 25 millones de personas que iniciaron el esquema de vacunación y 6 millones que lo completaron. Estamos utilizando siete plataformas distintas de vacunas y negociamos todo el tiempo para obtener más dosis. Explicamos muchas veces que había dificultades por el marco legal para comprar vacunas en Estados Unidos y trabajamos para resolverlo. El que no entiende es porque no quiere o le interesa seguir enojando a la gente. Me parece que para la mayoría de la población, esta discusión está saldada.

- Estamos a 50 días de las Paso, ¿cómo están trabajando los protocolos para las elecciones?

- Estamos trabajando con el Ministerio del Interior sobre los protocolos especiales para las elecciones y estuvimos analizando cómo se organizaron otros países. También esperamos que la mayor parte de la población tenga el esquema completo para ese momento.