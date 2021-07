“No es algo en contra de él”, Mica Viciconte reveló por qué no quiere casarse con Fabián Cubero

A pesar de estar a punto de cumplir 4 años de noviazgo con Fabián Cubero, Mica Viciconte reveló que el matrimonio no está entre sus planes. En diálogo con la revista GENTE, la artista aclaró que la relación entre ambos sigue siendo igual de buena y argumentó que la decisión de no pasar por el altar tiene que ver con su “generación”.

“Estamos super bien, viviendo el presente”, comenzó diciendo sobre el vínculo que mantiene con el exfutbolista desde el 13 de agosto de 2017. Sin embargo aclaró que actualmente ambos tienen mucho trabajo, por lo que posiblemente festejen su aniversario con “una cena entre dos muy tranquila”.

En tanto que, ante la consulta puntual sobre si cree que en algún momento se casarán, Mica Viciconte respondió que “no es algo en contra de Fabián” sino que se trata de algo que no tiene en mente: “Siempre digo que prefiero dos anillos simbólicos, y que me importa más cómo se comporte él conmigo como pareja, que el hecho de venir a proponerme casamiento y después hacer cualquiera. Mi generación cambió el pensamiento sobre este tema”.



Asimismo, aclaró que no esta totalmente cerrada al tema: “Si estoy bien en pareja y me lo proponen voy a decir que sí, pero la realidad es que mi sueño no es vestirme de blanco y casarme”.