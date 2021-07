Contundente: Aníbal Fernández confesó por qué no fue parte de las listas del Frente de Todos

El ex jefe de Gabinete e Interventor de Yacimientos Carboníferos Río Turbio, Aníbal Fernández, habló este jueves sobre por qué decidió no postularse como candidato del Frente de Todos en las próximas elecciones legislativas. A su vez, habló sobre el armado de las listas del Frente de Todos, y expresó que cuentan con un «buen nivel» y que no le sorprendieron los nombres.

«Siempre va a haber alguien de un lado y del otro», expresó Fernández en diálogo con Radio Del Plata. «Hacer campaña con eso y agraviarse, es una estupidez», añadió el ex jefe de Gabinete. «El Frente de Todos ha armado unas listas con un bien nivel. Las cosas no son fáciles cuando uno tiene un frente y tiene que ser ecuánime en las participaciones», expresó.

«No se puede conseguir una lista en la que dejemos a todo el mundo satisfecho, son las reglas del juego», remarcó Fernández. A su vez, comentó que «no me sorprendió el armado de la lista del Frente de Todos. Me preguntaron qué visión tenía desde el sector y dije que, por el tiempo que estamos viviendo, Victoria Tolosa Paz era una buena representante».

Finalmente, habló de por qué no se presentó como candidato para los próximos comicios: «No me interesaba ser candidato, fui todo ya, menos presidente y gobernador fui todo». Indicó además que no le ofrecieron serlo tampoco porque todos los integrantes del Frente sabían cuál era su postura. «Acá no estamos discutiendo que cada uno haga lo que se le antoje, la conducción es una sola», sentenció.

Su opinión como presidente de la CAH

Aníbal Fernández resultó electo en abril de este año como presidente de la Confederación Argentina de Hockey. Tras la realización de la Asamblea Anual Ordinaria de la institución ocupará el máximo cargo hasta el año 2025. En relación a esto y con los Juegos Olímpicos en desarrollo dijo: «Veo muy bien a Las Leonas, es un equipo muy joven y muy preparado. Tienen un buen nivel», y aclaró que «los Leones están pagando el precio de la alta competencia y un año sin jugar. Son un gran equipo».

Con información de www.elintransigente.com