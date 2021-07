“Son unos sinvergüenzas”: Mario Negri explotó contra el oficialismo por un acto sin protocolos

Mario Negri habló de lo ocurrido en Formosa donde se llevó a cabo el acto de presentación de candidatos del Frente de Todos con escasos protocolos y una gran cantidad de gente presente. El precandidato de Juntos por el Cambio en Córdoba explotó contra el oficialismo y señaló: “Son unos sinvergüenzas que tienen una fuerte impunidad”.

En diálogo con Solo una vuelta más, el presidente del interbloque opositor en la Cámara de Diputados de la Nación también se refirió a la despedida de Daniel Gollán del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires: “Otro pogo, inexplicable”. Mientras volvía a ver el video en cuestión, escuchó que los militantes cantaban la marcha peronista e ironizó: “Pobre Perón, encima lo meten en el baile”.

Consultado por el anuncio de Carla Vizzotti respecto del acuerdo con Pfizer por 20 millones de dosis de la vacuna contra el coronavirus, Negri afirmó: “Ahora la traen porque primero se ataron a dos novias nada más, Ginés González García dijo que no hacía falta porque tenían 66 millones comprometidos”. Repudió que lo hayan tildado de “visitador médico” del laboratorio norteamericano.

Al aire de Todo Noticias aseguró que espera que “si tiene un poquito de resto o de autoestima”, Carla Vizzotti se presente en el Congreso de la Nación “a contar toda la verdad y responder muchas preguntas”. Entre los motivos que argumentó puso a la carta enviada por Cecilia Nicolini a Rusia reclamando vacunas y planteó terminar con la confidencialidad.

Respecto de la interna de Juntos por el Cambio que en Córdoba tendrá a varias listas disputando las primarias, Mario Negri pidió “desdramatizar”. Además, buscó desvincularse de las acusaciones cruzadas entre Diego Santilli y Facundo Manes al afirmar: “Cada uno tiene su abogado para defenderse, puedo hablar de lo que hago yo, no soy el dueño de la UCR y no me hago cargo de las declaraciones de Manes”.

Con información de www.elintransigente.com