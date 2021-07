Facundo Manes: “Yo no fui parte de Cambiemos, no pertenecí al gobierno de Macri ni de Vidal”

“Yo no fui parte de Cambiemos, no pertenecí al gobierno de Macri ni de Vidal. Me estoy incorporando a una coalición y quiero plantear un salto cualitativo”. Así, con esta declaración, el precandidato a diputado por el frente Juntos Facundo Manes buscó despegarse del pasado reciente del frente opositor por el que busca un lugar en la Cámara Baja.

El neurocientífico, que arrancó la campaña bonaerense con fuertes críticas hacia la construcción política de Horacio Rodríguez Larreta y de su rival en la interna de Juntos, Diego Santilli, comenzará hoy su recorrido proselitista en la localidad de Salto. El viernes seguirá su recorrido en Junín, la ciudad que gobierna Pablo Petrecca (PRO), y luego recorrerá los 55 kilómetros que lo separa de Chacabuco, en donde seguirá la campaña con el intendente, el radical Victor Aiola.

“Estamos frente a la crisis más importante de la historia argentina”, señaló Manes en diálogo con radio Urbana Play, y agregó que la solución para revertir este diagnóstico es “revolución educativa científica y tecnológica, porque Argentina no produce lo suficiente en valor agregado para dar bienestar”. “Hoy el país es un Titanic que se hunde”, agregó.

Para el sábado, Manes tiene previsto la primera ciudad de importancia en lo que se refiere al peso electoral. Luego de recorrer más de 500 km desde Chacabuco, desembarcará en la tierra de Guillermo Montenegro, Mar del Plata.

La “Feliz” es cabecera del partido de General Pueyrredón, que forma parte de la quinta sección electoral, la más importante dejando afuera al conurbano bonaerense. Allí se concentran, según el padrón electoral de 2017, alrededor de un millón ochocientos mil electores. Este año se elegirán 11 diputados y 5 senadores provinciales.

En el entorno de Manes siguen de cerca las reacciones respecto de sus dichos de días atrás sobre el uso de fondos porteños en la campaña bonaerense. “No fue para tanto”, señalan. Del otro lado, cuando ayer lo consultaron a Santilli sobre el tema durante una recorrida en Lanús, intentó bajarle el tono pero de una forma particular: “Responder chicanas lo único que hace es ayudar al kirchnerismo”.

El término “chicanas” no cayó bien en el equipo de campaña de Manes que entienden que esa no es la manera de bajar el tono y de cumplir con lo acordado de tener una campaña “fairplay”.

De todas formas, Manes buscará salir de las discusiones internas con Santilli y por la candidatura del ex intendente Jesús Cariglino e intentará retomar el discurso de la “persona común que llega a la política con ideas frescas”. También buscará centrar la campaña en sus ejes de propuestas que tiene como título principal “discutir proyectos de país” con una una mirada en donde el centro está en la “economía del conocimiento”.

Respecto a este punto, días atrás el candidato radical empezó a desarrollar algunas de sus ideas vinculadas a la economía local y apuntó directamente al conocimiento como el valor principal. “La discusión económica del momento es el conocimiento. Acá tenemos una matriz económica muy básica. El valor agregado es el motor de la economía en todo el mundo pero eso es algo que en la Argentino no lo veo”, sostuvo.

