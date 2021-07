Abuso en la Escuela San José: Hay un silencio cómplice de algunos medios y funcionarios

El escándalo de la escuela San José ya es imposible acallar pese al silencio de algunos medios y funcionarios que prefieren no mencionar el nombre de la institución educativa y funcionarios que en off manifiestan que no se quieren enfrentar con la iglesia y menos en las puertas de una contienda electoral.

La gravedad de lo sucedido ya resulta imposible silenciar, y nobleza obliga, más allá de nuestro medio, solamente Radio Rafaela reflejo sin medias tintas lo que sucedió. Seguramente ahora los mercaderes del periodismo que tenemos en nuestra ciudad no tendrán más remedio que decir las cosas con "pelos y señales", como debe ser.

Sería también importante que los que tienen responsabilidades públicas se manifiesten y no nos dejen todo el trabajo a los medios que no tenemos miedo de decir lo que haya que decir ya que no tenemos compromisos con nadie.

En la mañana de hoy la fiscal que entiende en la causa recibió a los padres de la menor y hasta el momento no hay detenidos.

Bregamos para que se actúe con la mayor diligencia y en forma inmediata se preserven todas las pruebas. Por lo que pudimos saber hasta el medio día de hoy no se habían secuestrados teléfonos celulares ni computadoras de ningún profesor, diligencia que ya se tendría que haber realizado en forma preventiva sobre los elementos de todo el personal de la escuela. Hay otras pruebas que ya se pueden ir preservando y con la vamos a mencionar para preservar la investigación y que al medio día de hoy aún no se había realizado.

LOS ACONTECIMIENTOS

La ciudad de Rafaela está conmocionada por un presunto caso de abuso sexual que se viralizó en redes sociales y terminó con la suspensión de las clases en un colegio. La víctima del caso es una niña de siete años, que es alumna del Colegio San José. Desde la institución educativa manifestaron que están "a disposición de las autoridades locales para el total esclarecimiento del hecho" y suspendieron las clases en todos los niveles.



El jueves al mediodía, las autoridades de la escuela enviaron un comunicado a los padres advirtiendo que "ante las diversas publicaciones en los medios de comunicación y en las redes sociales de un presunto caso de abuso sexual de una menor de nuestro Colegio, queremos informar que las autoridades de la institución se han puesto a disposición de las autoridades locales para el total esclarecimiento del hecho, y se han activado todos los protocolos vigentes para que intervengan desde el Ministerio de Educación de Santa Fe".

El texto, que se envió a los padres del colegio por correo electrónico, asegura que "este hecho será esclarecido" e insta a "preservar a la menor de la manipulación mediática, como así también a todos los que integran la Comunidad Educativa". "Todos los que formamos parte de este Centro Educativo nos comprometemos en este caso en busca de la verdad y el interés superior del niño, niña y adolescente", finaliza.



Minutos más tarde, un grupo de padres se reunió en el ingreso al colegio y exigió explicaciones, en medio de gritos, llantos y reclamos. El representante legal del establecimiento, Alejandro Bonnet, explicó cómo procedió la institución desde que se tomó conocimiento del caso. Sin embargo, ante el cuestionamiento sobre la continuidad de las funciones del hombre acusado, el abogado no contestó y se retiró.

Finalmente, el Consejo Directivo y Comisión Ejecutiva del Colegio San José comunicó este jueves por la noche la suspensión de las clases del viernes. "En función de lo acontecido y de público conocimiento mañana no se dictarán clases en ninguno de los niveles de la institución, ya que resulta sumamente necesario tomar las mejores decisiones que garanticen acciones de cuidado y acompañamiento para nuestros niños, niñas y adolescentes", citó el comunicado y agregó que el viernes se informarán "las medidas que se adoptarán a partir del lunes 2 de agosto". El texto finaliza: "Repudiamos estos hechos y queremos que se haga justicia".

La periodista Elida Thiery, corresponsal de Aire de Santa Fe en Rafaela, recordó que no se trata del primer caso de abuso en el que se ve envuelto el Colegio San José. "El año pasado se conoció la denuncia de una exalumna sobre una situación de abuso por parte de un cura de esa escuela", rememoró en diálogo con Aire Digital. La denunciante que hoy tiene más de 30 años contó en redes sociales que en 2001 fue abusada por un sacerdote de esa institución eclesial. El Obispado pidió públicamente que la mujer haga oficial su denuncia ante el Estado. El grupo de alumnos y exalumnos del Colegio San José repudiaron la respuesta y aseguraron que la institución no cumple con la legislación vigente en materia de educación sexual.

Con información de Aire de Santa Fe