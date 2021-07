¿En que quedó la compra de vacunas que prometió Perotti?

Un día el gobernador se despertó y se dijo para si mismo: Qué mentira puedo decir, con qué los puedo engañar a los ciudadanos de Santa Fe, qué puedo hacer para levantar mi imagen alicaída por una gestión desastrosa y en picada???.

Quizá le llamó a algunos de los genios que lo vienen asesorando desde hace tanto tiempo y le tiraron la idea. Lo cierto es que con bombos y platillos el gobernador agarró el micrófono y dijo que había realizado un convenio con un laboratorio chino y que en pocos días se vacunaría a todos con dos dosis y que todos los problemas se terminarían, etc, etc, etc, TODO CUENTO CHINO, todo mentiras.

Lo cierto es que hay gente que no recibió la segunda dosis de la vacuna rusa, en otra mentira del gobierno nacional, el mismo que Perotti apoya y acompaña, que la variante Delta ya está entre nosotros y que Perotti está más ocupado en la campaña que en la salud de sus conciudadanos.

Lo que prometió Perotti fue literalmente una mentira, una más de un gobernador acostumbrado a manejarse de esa manera y tomando casi de "pelotudos" a los ciudadanos de una provincia que desde el punto de vista sanitario es una de las peores del país, siendo que es una de las más ricas y que más impuestos paga.

Quizá sea la formula de Perotti y a decir verdad tan mal no le fue, por algo fue intendente de Rafaela, dipuatdo nacional, senador nacional y llegó a la gobernación de la provincia. O bien pese a las mentiras algo tiene, o bien a la gente le gusta que los políticos los tomen como "pelotudos" y lo votan. Mucha explicación no hay, pero que el hombre miente, de eso no hay duda...