Espert: “La gente debería votarnos sin miedo, aunque Juntos por el Cambio pierda diputados a nuestras manos”

José Luis Espert sabe que su postulación puede ser un dolor de cabeza para Juntos por el Cambio pero a la vez considera que las elecciones de medio término son el escenario ideal para continuar con la expansión de las ideas liberales. En diálogo con Infobae, el precandidato a diputado nacional, mentor del fallido intento de conformar un gran frente opositor al kirchnerismo cuestionó la actitud de Facundo Manes en la interna con Diego Santilli y señaló que “la gente debería votar sin miedo a Avanza Libertad, aunque Juntos pierda diputado a nuestras manos”.

Con la fórmula José Luis Espert - Carolina Píparo como precandidatos a diputados nacionales, Avanza Libertad presenta listas en las ocho secciones electorales de la provincia de Buenos Aires. Un crecimiento exponencial con respecto dos años atrás cuando el economista se lanzó como aspirante a la presidencia. “Los principios son duros, en 2019 el objetivo era plantear y plantar la idea liberal de nuevo en Argentina, algo que no ocurría desde Alsogaray”, afirmó. En las Legislativas 2021 habrá nóminas de precandidatos de agrupaciones liberales y de centro derecha para concejales y consejeros escolares en cada uno de los 135 municipios.



El primera paso será perforar el piso de las Primarias para luego meter la mayor cantidad de representantes de las ideas liberales en el Congreso Nacional, en la Legislatura bonaerense y en cada Concejo Deliberante. “Hay un espacio enorme para pescar 25% a 35% del electorado que no está secuestrado por la grieta que es la suma del kirchnerismo y cambiemos. Las expectativas son altas, nos gustaría hacer una buena elección para ser determinantes en 2023″, planteó su hoja de ruta.

Espert logró conformar este frente electoral que cuenta el apoyo de la Ucedé, el Partido Demócrata, el Partido Autonomista, Republicanos Unidos (PBA), Dignidad Popular, EPA (Encuentro Plural Alternativo), Alternativa Libre, Movimiento Lbertario Republicano y otras agrupaciones vecinalistas afines.



Quedó en el pasado la idea de conformar ese gran frente opositor al kirchnerismo que Espert había propuesto a Juntos por el Cambio. El ex candidato a presidente continúa responsabilizando a Elisa Carrió y los radicales que “estaban más preocupados por el cargo”. “La única razón por la cual existe Avanza Libertad es para cambiar el país, no somos gente que quiere dedicarse en si mismo a la política sino que quiere usar la política para cambiar el país”, refuerza la idea de su lanzamiento.

Ante las críticas de los referentes de la oposición que lo acusan de ser “funcional” al Gobierno, respondió: “En una legislativas es inadecuado el calificativo de ser funcionales al kirchnerismo; además es fascista, dónde está escrito que la única oposición posible es la de Cambiemos que además ha sido un fracaso como oposición. Si Cambiemos pierde algún diputado a manos mías, nosotros somos tan defensores de la república como ellos y somos mejores económicamente que ellos porque proponemos cosas de sentido común que no se discuten en los países que prosperan, más allá de que ellos fueron un fracaso económico gobernando”.

No obstante admite que si el cuestionamiento a su candidatura cae en la grieta y se plantea “como un River-Boca”, “puede ser que le restemos votos” a Juntos. “Pero nosotros no hubiéramos votado ninguna suba de impuestos como sí hizo Cambiemos, no hubiésemos votado la Ley de Teletrabajo, la Ley de Alquileres de Lipovetzky, la Ley de Góndolas de Carrió”, aclara. Según su mirada, “la gente debería votar sin miedo a Avanza Libertad aunque Cambiemos pierda diputados a manos nuestras”.

Consultado por la interna que se desató en Juntos por el Cambio en provincia de Buenos Aires, Espert manifestó que “Manes se está comportando con muy mal gusto”, mientras que a Diego Santilli lo ve “más equilibrado, comportándose de forma caballerosa”. “El gran enemigo nuestro es el kirchnerismo”, insistió el candidato opositor.



Con respecto a la lista que presenta el Frente de Todos, opinó que es “un premio excesivo” para Victoria Tolosa Paz y Daniel Gollan: “Una es la coordinadora de la mesa del hambre cuando tenemos por lo menos 15% más de pobres que a fin de mandato de Macri y el otro es el representante del fracaso epidemiológico de la provincia”. “Cómo van a encabezar la lista de diputados dos personas que son los representantes del fracaso más estrepitoso de Argentina en materia epidemiológica y económica, parece que al Frente de Todos no le interesa ganar las Legislativas”, cuestionó el dirigente liberal.

Espert busca superar la grieta y que avancen las ideas liberales en Argentina: “El bipartidismo histórico de peronistas y radicales, cambiemitas y kirchneristas ha destruido a la Argentina. El bipartidismo no sirve para nada, nosotros le hacemos un gran aporte a la república: somos defensores de la libertad y tenemos ideas económicas que se aplican en países donde la gente prospera, cosa que Cambiemos no tiene”.

“Es importante darle una esperanza a la gente, decirle que tiene futuro y que no es necesario que los chicos se vayan del país. Pero el futuro es aplicar las ideas de sentido común que defendemos nosotros. Hoy somos mangueros del mundo endeudándonos de manera permanente, hay que venderle cosas al mundo y para que eso sea factible hay que tener un Estado más chico para reducir impuestos, hay que reducir el gasto público para eliminar el déficit, y sancionar leyes laborales más benignas con el empleo. Estas tres cosas son la esperanza de una Argentina distinta”, sentó las bases de su plataforma electoral.

En ese sentido, explicó la agenda que pretende llevar al Congreso si el resultado electoral lo acompaña. Su objetivo es cambiar las leyes de indemnización por despido, la de contrato de trabajo, la de convenciones colectivas de trabajo, la de asociaciones profesionales y la ley de obras sociales. Para Espert, “son el pilar de los sindigarcas”. “Las leyes laborales actuales más que sindicalistas defensores de los trabajadores han creado sindicargas, nadie defiende a los trabajadores”, enfatizó.



Pese a que Avanza Libertad está compuesto por varios partidos de derecha, Espert dijo que no entrará en el debate por el número de desaparecidos en la última dictadura militar: “Es anticuado. A mí me preocupan los chicos que se mueren de hambre, la gente que no llega a fin de mes, los que viven aterrados con perder el trabajo, con la inseguridad y por miedo a morirse de covid”.

“Debemos dar vuelta la página, vamos a cumplir medio siglo discutiendo el número de desaparecidos”, cuestionó y recordó una de las frases que utilizó en la campaña de 2019: “Basta del curro de los derechos humanos”. “El país está al borde de transformarse en una villa miseria si no damos un volantazo pronto. No es joda, dejemos de vivir del pasado y pensemos para adelante. Estamos a punto de no tener retorno”, concluyó el precandidato a diputado nacional.

