Javier Milei enardecido contra los políticos y un duro mensaje para Alberto Fernández

Fiel a su estilo, el precandidato a diputado nacional por la alianza Avanza Libertad, Javier Milei, apuntó de lleno contra los políticos a quienes llamó «delincuentes» y subrayó que él no se posiciona dentro de este grupo. Además, el economista arremetió contra el presidente Alberto Fernández por las visitas que recibió en la Quinta de Olivos a pesar de las restricciones sanitarias impuestas por la pandemia del coronavirus.

Invitado a la mesa de ‘La Noche de Mirtha’ por Canal 13, Milei habló de su rol dentro de la política y subrayó que llega a «cambiar el status quo». «Vengo a sacar a estos delincuentes a patadas en el traste», lanzó el liberal sobre el desempeñó de los políticos. Este planteo generó las risas de Juana Viale y el resto de los invitados, quienes de inmediato le replicaron que él es parte de ese sector al oficializar su candidatura.

«Soy un outsider, vengo al sistema a romperlo, a terminar con el statu quo. Hay tres formas de romper el statu quo: una es desde la batalla cultural, la otra es la vía revolucionaria, pero yo no estoy a favor de la violencia. Entonces, lo que queda es entrar y embarrarse», aportó tras cuestionar que en Argentina desde 1973 hasta el actualidad «los únicos que se enriquecieron fueron los políticos» a través de la ampliación del Estado.

«Voy a ir a decirles en la cara que son unos chorros y que, por culpa de ellos, nos está yendo mal. El político ladrón tiene que ser sancionado, ¿o los vamos a avalar? Es un sistema muy difícil. No solo estoy ladrando, sino que me estoy metiendo dentro de este barro», insistió el hombre de Avanza Libertad, el espacio que comanda José Luis Espert.

Sobre las visitas a Alberto Fernández en Olivos

Por otro lado, Milei se refirió a la polémica que se generó en la semana luego de que trascendiera la lista de visitas al presidente de la Nación en la residencia presidencial de Olivos que comprobaron que la modelo Sofía Pacchi ingresó en más de 60 oportunidades incluido el día del cumpleaños del mandatario y la Primera Dama. «Alberto Fernández Kirchner es que es un inmoral», enfatizó irónico el libertario.

«A esa inmoralidad hay que agregarle que nos tenía encerrados. Hubo gente que perdió a los familiares y no los pudo ver y él estaba enfiestado», cuestionó en relación a las visitas de Pacchi y otros amigos de Fabiola Yáñez en abril y julio del 2020 cuando regía el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO). «Las reglas que impuso el Presidente al resto, él no respeto y eso lo hace un inmoral. Él nos fijó las reglas a todos, nos hizo perder el trabajo, hubo gente que no pudo velar a familiares y él estaba de joda», ahondó.

Con información de www.elintransigente.com