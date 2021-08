Florencio Randazzo criticó al oficialismo y a la oposición: “Están más preocupados por los espacios de poder que por los problemas de la gente”

Florencio Randazzo, precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires del espacio Vamos con Vos, habló de la polarización del escenario electoral y político del país. Afirmó que “las dos fuerzas mayoritarias están disputando lugares de poder y sus listas reflejan eso” y aseveró que ambos bloques no van a cambiar nada porque ninguno de sus dirigentes quiere discutir “los problemas reales de la gente”.

Hace una semana, el ex ministro del Interior y Transporte había presentado a quienes lo acompañarán en su lucha para llegar al Congreso nacional. “Hemos conformado una alternativa diferente a estas dos fuerzas políticas que vienen disputando en los últimos años y nos han llevado al fracaso en la Argentina”, expresó. Su boleta contará con la politóloga y empresaria industrial Carolina Castro; el ex intendente de General Pueyrredón, Gustavo Pulti; la docente Valeria Iglesias; el ex director técnico de la Selección Argentina de Karate, Adrián Verdini; la socióloga Julieta Rizzolo; el docente universitario Juan de Dios Cincunegui; la licenciada en Trabajo Social Mariana López; el creador del reconocido programa Campeones, Carlos Legnani; y la especialista en políticas de género y temas de desarrollo agroindustrial Maite Crespo Bjerg.

“Los datos son realmente alarmantes. La Argentina hace diez años que no crece, va a tener una inflación superior al 50 por ciento, los niveles de pobreza en el Gran Buenos Aires son de más del 50 por ciento, el 51% de los trabajadores están en la informalidad, los servicios que presta el Estado son malos”, sostuvo Randazzo en declaraciones a Radio Rivadavia para argumentar su idea de que “dato mata relato”.

El ex ministro se animó a desafiar al Frente de Todos y a Juntos por el Cambio: “Discutamos una ley laboral moderna e inclusiva para ver cómo hacemos para incluir al 51% que está fuera de la formalidad, cómo discutimos el tema del servicio esencial educativo para que se debatan todos los reclamos pero con los pibes en las escuelas, cómo podemos llevar una política para que los planes se transformen en trabajo, entre otras cuestiones”.

Carolina Castro, por su parte, en el programa El fin de la metáfora por que se emite por Radio 10, también se manifestó alineado con el ex ministro en virtud a las dos fuerzas políticas que se alternador la conducción del país: “Si la gente nos acompaña con el voto vamos a estar más cerca de lograr acuerdos, porque es necesario que los dos polos que gobernaron hagan autocrítica de lo que se hizo la última década. La Argentina está estancada”.

La dirigente de la Unión Industrial, empresaria de una pyme metalmecánica ligada al sector automotor y referente destacada del ámbito corporativo, también consideró: “Lo que queremos hacer es encontrar una manera de resolverle los problemas a la gente: creemos que hay que mejorar el Estado y darle mucha importancia a la educación. Necesitamos una reforma educativa muy potente porque ahí se nos está yendo la oportunidad de miles de niños y niñas en tener un futuro distinto”. “Esto se hace también con producción, con trabajo y con un rumbo económico que vea a la industria como la potencia que es, y que al mismo tiempo tenga sus ojos amigables con respecto al desarrollo empresarial”, agregó la precandidata a diputada nacional.

Con información de www.infobae.com