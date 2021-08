Delfina Pignatiello borró gran parte del contenido de sus redes sociales y dejó un mensaje sobre su salud mental

“Quiero cuidar mi salud mental”. La frase de Delfina Pignatiello es un llamado de atención tras su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Su performance no fue la que ella esperaba y tras quedar afuera de la final en las pruebas de los 800 y 1500 metros utilizó las redes sociales -como lo hace habitualmente- para interactuar con sus seguidores. En las últimas horas, sin embargo, tomó una inesperada decisión.

“La gente es muy cruel, y por más que ignore quiero cuidar mi salud mental por sobre todas las cosas”, escribió la nadadora argentina sobre su figura en las redes sociales y plataformas de stream. Delfina puso en modo privado su cuenta de Instagram, restringió comentarios y borró videos y fotos de su cuenta complementaria (@Soulisbw). Además, eliminó todos sus videos de su canal de Youtube (con 72.500 suscriptores y un millón y medio de vistas) y solo dejó un mensaje para sus fanáticos en su perfil de Twich: “Ya no hago más streams, gracias a los que me bancaron siempre”.

La nadadora de San Isidro, de 21 años, le había dejado un mensaje días atrás a los “haters” (odiadores) que la criticaban en las redes sociales. Horas después, tomó esta decisión y explicó los motivos en Discord, donde chatea con sus seguidores. “Perdón, de corazón. Me encantaría seguir haciendo streams y seguir con el canal de Youtube, pero estoy en una situación que me sobrepasa. Me siento muy lastimada y necesito priorizar mi salud mental y bienestar. No sé qué pasará de acá en adelante, pero sepan que los voy a extrañar”, escribió antes de enfatizar que “la gente es muy cruel”.

La participación de Pignatiello en Tokio no fue buena: terminó última en la serie de los 800 metros con un tiempo de 8m44s/85. Fue su segundo mal resultado en una semana, tras el también inesperado 16m33s/69 en los 1500.

“No pude recuperarme de la prueba del lunes pasado, intenté cambiar el chip pero no lo logré. A pesar de mi rendimiento, estoy disfrutando de los Juegos”, había comentado entonces, La subcampeona olímpica juvenil había registrado un tiempo menor a su récord sudamericano en 20 segundos y 52 milésimas en el Centro acuático de Tokio.

La nadadora argentina había competido el lunes pasado, cuando no pudo clasificar a la siguiente ronda en la prueba eliminatoria de 1500 metros libres, en la que se impuso la estadounidense Katie Ledecki.

Me dan más ganas de volver en los próximos Juegos con otra cabeza y otro entrenamiento. Me preparé mucho para esto, es lo que soñé siempre, con mis convicciones. Tengo claro que es una carrera larga, no es ni un antes ni un después”, concluyó Pignatiello.