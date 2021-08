Desde España, Ricardo Alfonsín se metió de lleno en la interna opositora y defenestró a la UCR

El radicalismo busca recuperar protagonismo estas elecciones de la mano de Facundo Manes y pelearle la interna de Juntos al PRO y sus aliado con un discurso crítico contra la gestión de Mauricio Macri. Si bien la UCR apela a distanciarse del exmandatario, desde el oficialismo levantan la voz para subrayar que “son parte” de la coalición que responde al fundador del partido amarillo. “No veo cambios desde el punto de vista ideológico”, enfatizó el radical Ricardo Alfonsín.

«No veo cambios, ojalá que lo haya, pero veo que el radicalismo persevera en la derecha», precisó este lunes el embajador argentino en España en declaraciones a Gustavo Sylvestre por Radio 10. Si bien subrayó que hubo renovación de nombres y está la intención de disputar el liderazgo dentro de la coalición opositora, el funcionario nacional enfatizó que la UCR sigue defendiendo la política del gobierno de Macri.

“No encuentro ninguna autocrítica de la gestión que se acompañó ni de las iniciativas de los últimos años. Es más, se defiende a lo que se hizo”, persistió el hijo del histórico expresidente de la Nación y uno de los máximos expositores de la UCR. “Dejen de usar conceptos ambiguos e imprecisos como el de liberal progresista o demás cuando siguen defendiendo propuestas que no coinciden con el partido”, reafirmó.

En este sentido, Alfonsín separó las aspiraciones electorales de los precandidatos radicales del debate de proyectos políticos y de gestión. «Desde el punto de vista electoral, si sé que el radicalismo le quiere disputar puestos a la derecha, pero no en cuanto ideas», insistió ante la postura de Facundo Manes y los principales expositores del espacio que salieron a diferenciarse de Mauricio Macri, María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta con fuertes pronunciamientos.

“Yo no fui parte de Cambiemos, no pertenecí al gobierno de (Mauricio) Macri ni de (María Eugenia) Vidal. Me estoy incorporando a una coalición y quiero plantear un salto cualitativo”, lanzó el neurocientífico días atrás en declaraciones a Urbana Play. Además, en las últimas horas volvió a apuntar contra el expresidente a quien le cuestionó la política social y económica que aplicó durante su gestión con una crítica por derecha.

«Si me tengo que basar en lo que hizo el PRO en el gobierno de Cambiemos, creo que dieron muchos planes sociales, pero sin salida laboral real», enfatizó en una entrevista a un reconocido medio nacional este domingo.

Con información de www.elintransigente.com