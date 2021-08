«Menemista»: duras acusaciones de Agustín Rossi a las intenciones políticas de Omar Perotti en la encendida interna de Santa Fe

La interna del Frente de Todos en la provincia de Santa Fe se posiciona como uno de los territorios más caldeados de cara a las PASO con una disputa entre el ministro de Defensa, Agustín Rossi, y el gobernador provincial Omar Perotti. Desde que lanzó su candidatura, el funcionario nacional acusó al mandatario local de querer imponer un modelo de gobierno como el Córdoba que «no colabora sino que transaccione» con la Nación.

«Perotti lanzó su corriente interna con un nombre copiado de la provincia de Córdoba, con (Juan) Schiaretti. Comparten un asesor menemista», manifestó en declaraciones a ‘Ahora Dicen’ por Futurock. El asesor en cuestión es Guillermo Seita quien además de trabajar contra el cordobés también lo hace con Horacio Rodríguez Larreta y colabora con el radical Facundo Manes.

«Siempre supimos que con Perotti teníamos distintas visiones», insistió en diferenciarse del mandatario y subrayó que llegó al Ejecutivo santafecino porque «en ese momento era el mejor candidato que había». A fin de ampliar esa distancia, reafirmó «no cree» que el gobierno nacional apoye la lista del gobernador a pesar de que la número dos de su boleta es la diputada María de los Ángeles Sacnun, figura cercana a la vicepresidenta.

Tras este plante, recordó el archivo del desempeño como senador nacional del actual jefe provincial cuando «apoyó el acuerdo con los buitres y votó a favor del allanamiento contra Cristina que ordenó (el juez Claudio) Bonadio». «Tendrá que explicárselo a los santafecinos», enfatizó y subrayó que no se llegó a una lista única porque Perotti se resistió a que el ministro integre la lista.

«Perotti me dijo textualmente ‘yo creo inconveniente que vos participes de la lista'», relató y reafirmó que desde la Casa Rosada «nunca» le pidieron que baje su candidatura. «El presidente me pidió que intentara hacer todo para una lista única, aunque yo no tengo acuerdo porque creo que este tipo de debates le hace muy bien a la provincia», continuó sobre su decisión de disputar las internas.

Por otro lado, Rossi confirmó que aún no presentó su renuncia como titular de la cartera de Defensa y anticipó que lo hará cuando termine el aislamiento obligatoria que atraviesa Alberto Fernández luego de regresar de Perú. «Es lo que me pidió el Jefe de Gabinete», aclaró y manifestó que no sabe quien sería su sucesor en el ministerio.

Con información de www.elintransigente.com