Juntos por el Cambio acordó implementar un código político de convivencia para bajar la tensión interna

Juntos por el Cambio decidió esta mañana avanzar hacia un acuerdo político entre todos los partidos que integran la coalición, en donde el “Compromiso Etico” que habían consensuado para fijar reglas de juego ante las PASO se transformará en un documento conjunto.

Se resolvió en una reunión de la mesa nacional que se hizo por Zoom, en donde se coincidió en mantener un encuentro semanal “para ir garantizando la unidad” y en que “el objetivo fundamental, entender que nuestros adversarios no somos nosotros, sino que nuestra realidad es entender como discutimos políticamente con el proyecto del Frente de Todos, y no entre nosotros”.

La idea que conversaron es que el acuerdo de convivencia tendrá como garantes a los integrantes de la mesa nacional de Juntos por el Cambio. “Todos los dirigentes tienen que bajar un cambio”, sostuvieron durante el Zoom, que duró alrededor de una hora.

La dirigencia opositora difundirá esta tarde un documento que condensará la tregua interna pactada en el Zoom y dejará que el “Compromiso Etico” se incorpore a la campaña electoral para las PASO como una expresión voluntaria, sin obligación de ser firmada, por parte de cada candidato de JxC.

Al principio del encuentro, cuando comenzaron a debatir sobre las peleas internas, hubo un cruce entre el presidente de la UCR, Alfredo Cornejo, y su par de la Coalición Cívica (CC), Maximiliano Ferraro: el radical cargó las tintas contra Elisa Carrió como la responsable de haber enturbiado el clima en la coalición por sus acusaciones contra Facundo Manes, mientras que el jefe de la CC defendió a su líder política y le recordó no había sido la única y mencionó a Gerardo Morales, gobernador de Jujuy, como otro de los dirigentes que pusieron en jaque a Juntos por el Cambio.

De la reunión participaron, por el PRO, Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich, María Eugenia Vidal y Humberto Schiavoni; en representación de la UCR, Alfredo Cornejo, Mario Negri y Luis Naidenoff , y por la Coalición Cívica-ARI, Maximiliano Ferraro, Juan Manuel López y Maricel Etchecoin, y Miguel Angel Pichetto, del Peronismo Republicano.

Cornejo había pedido este sábado que la mesa nacional de JxC se reuniera de urgencia luego de las declaraciones de Carrió a Infobae, en las que reveló que le iniciará una denuncia judicial a Manes por haber dicho que le ofreció ser candidato a vicepresidente en 2015, insistió en que el neurólogo miente (e incluso equiparó la mentira con la corrupción) y afirmó que había exigido “a todos los miembros de JxC que están haciendo reglas de convivencia para que incluyan no mentir”.

Molesto por lo que consideró una “nueva provocación” de Carrió, el jefe de la UCR también pidió frenar el “Compromiso Ético” que había consensuado con sus pares del PRO y de la CC.

Durante el fin de semana, Cornejo, Bullrich y Ferraro hablaron para intentar bajar los decibeles en una pelea que estaba creciendo a niveles preocupantes luego de que Manes, primer candidato bonaerense a diputado de la UCR, afirmó la semana pasada que “no tiene en claro el proyecto de país que que quieren” Rodríguez Larreta, y Diego Santilli, les cuestionó el “marketing” y pidió que “no se gasten los impuestos de los porteños” en la campaña electoral. También criticó el desembarco de porteños como Vidal y Santilli en la provincia de Buenos Aires porque “desprestigia a la política y hace que la gente crea menos por la especulación electoral”.

Por eso el Zoom de esta mañana, que comenzó puntualmente a las 9, no registró ninguna pelea y sólo aquel cruce inicial de Cornejo y Ferraro, que no pasó a mayores. Predominó la idea de avanzar hacia un acuerdo político que garantice la unidad, y a esa meta apuntaron las intervenciones de Rodríguez Larreta, quien no aludió a las acusaciones de Morales de que era “el responsable del clima confrontativo”, y de Macri, conectado desde Europa. Vidal estuvo, pero no habló.

Uno de los participantes del encuentros aseguró que Ferraro se había comprometido a hablar con Carrió para convencerla de que desista de iniciarle un juicio por “daño moral” a Manes, pero cerca del titular de la CC lo desmintieron y afirmaron que sólo la llamará para contarle qué pasó en el Zoom.

“Es obvio que si quiere contribuir a la unidad no debe avanzar con esa demanda”, concluyó otro de los dirigentes de JxC, satisfecho con la tregua alcanzada esta mañana en la coalición.

Como broche del flamante clima de pacificación, Bullrich viajó luego del Zoom a Mendoza para reunirse con Cornejo y participar de actividades de campaña junto con el líder de la UCR, que es precandidato a senador nacional de Juntos por el Cambio en las PASO del 12 de septiembre.

El que parece no haberse enterado de lo que pasó en la reunión de JxC es Gerardo Morales: dijo que un acuerdo de convivencia “es más bien para un jardín de infantes; las cosas se hablan, la palabra se da y se cumple”, y volvió a criticar al PRO y a Rodríguez Larreta: “El tema de los globitos y el bailecito pasó, no llegamos a nada; no quiero un gobierno de CEOs, tiene que haber más política”.

