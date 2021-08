Alberto Fernández a los empresarios: “No aprovechen para seguir aumentando los precios”

“No aprovechen para seguir aumentando los precios”, fue el mensaje que el presidente Alberto Fernández les envió a los empresarios en el relanzamiento del programa Ahora 12.

El mandatario calificó la ampliación del plan de muy ambicioso. “La Argentina se recupera si produce, si genera trabajo, si mejora el consumo...”, dijo. El programa permite financiar compras y regirá hasta fines de enero de 2022.

El mandatario advirtió el impacto que el coronavirus tuvo en la economía: “La Argentina ha pasado los dos peores años de su historia, porque definitivamente a una Argentina que heredamos llena de problemas económicos, donde la deuda sigue siendo una mochila espantosa que tenemos que cargar como sociedad... tras eso vino la pandemia”.

El presidente respaldó la nueva etapa del programa de facilidades de compra, que incluye 30 rubros de productos y servicios producidos y comercializados con trabajo nacional, entre ellos indumentaria, calzado y electrodomésticos. Además les envió un mensaje a los empresarios: “Espero que los textiles, que han aumentado sus precios fuertemente, no aprovechen esta oportunidad de venta para seguir aumentando los precios”.

La presentación fue en el Parque Industrial de Cañuelas, donde asistió gran parte del Gabinete nacional. El Presidente estuvo de manera virtual por el aislamiento preventivo que cumple tras su vuelta de Perú, adonde viajó para participar de la investidura de su par Pedro Castillo.

En modo campaña, volvió a apuntar contra a la oposición: “La experiencia nos ha enseñado la importancia que tiene el Estado a la hora de generar igualdad en sociedades que no lo son. Espero que ya no pidan cerrar más colegios, más universidades ni hospitales públicos, espero que hayan aprendido. Espero que los argentinos hayamos recuperado el sentido de la palabra solidaridad”, afirmó.

La vacuna y la salida del COVID-19

Alberto Fernández se mostró confiado además en que detrás de las vacunas contra el Covid-19 está la “puerta de salida para recuperar la vida que queremos, y para que se reactive el ritmo económico necesario para que la Argentina crezca y produzca todo lo que debe crecer y producir”.

“En la vacunación empezamos entre los primeros países del mundo, fuimos atacados y maltratados haciéndole sentir a la gente que en verdad estábamos sometiéndolos a vacunas de mala calidad y espantando a la gente de la vacunación”, indicó.

Y añadió: “Quiero pensar en esa Argentina de la unidad, más allá de lo que escriben y soporto cotidianamente sobre mi, sobre el Gobierno y sobre nuestros compañeros”. También pidió que los argentinos “recuperen el sentido de la solidaridad”.

Fernández dijo que su gestión apunta a “la unidad del pueblo” y prometió: “Hasta el último día trabajaré para que esa unidad se concrete y sea posible. No es la unidad en el discurso único, es la unidad en la diversidad. Con miradas distintas, pero con los mismos compromisos y objetivos”, apuntó.

El Presidente subrayó también la necesidad de construir una “sociedad más justa, igualitaria y equilibrada, que le dé oportunidades a todos, y una Argentina federal”.

“Soy de los que piensan que la Argentina no es un país inviable, pienso que la Argentina es un país maravilloso. No soy de los que creen que en la Argentina sobran 20 millones de argentinos, hacen falta todos”, enfatizó.

Fuente: TN