La abogada de Santiago Borda rompió el silencio y contó el motivo de su internación: “Está muy afectado”

Este lunes, la internación de Santiago Borda, uno de los participantes más populares de La Voz Argentina preocupó a todos los seguidores del reality. Aún más cuando en las últimas horas trascendió que el joven había sido víctima de violencia doméstica por parte de su pareja y en ese contexto había resultado herido.

En tanto, según relató Adrián Pallares en Intrusos, la producción del ciclo televisivo de Telefe le habría pedido a Santiago Borda que no contara nada de su difícil situación porque eso no le sumaba al programa. Sin embargo, esa información fue desmentida por Brenda, la abogada del joven.

En un móvil, la profesional dialogó con Intrusos y expresó que el domingo pasado se reunió por primera vez con Santiago, y que este lunes se hizo la denuncia correspondiente. “Esto es un contexto de violencia en el que hubo lesiones leves y todavía no tenemos carátula porque esto es muy reciente”, comenzó explicando

Asimismo, la abogada de Santiago Borda manifestó que el hecho ocurrió el viernes a las 20 y, en un principio, el joven no quiso contar nada. En esa misma línea, aseguró: “Él no está censurado por la producción de Telefe, todo lo contrario, está muy contenido”.

Por su parte, la letrada aclaró que “es algo personal, típico de una situación de violencia en la que la víctima se siente culpable y por eso no quería realizar la denuncia, pero trabajando con la familia y la producción, que lo contuvo desde el primer momento, logramos que él pueda expresar ante las autoridades qué es lo que le sucedió”.

Dentro de los detalles que más se destacaron durante la entrevista, la profesional afirmó que la persona que provocó este dramático suceso “está identificada” porque Santiago y él tenían “una relación de pareja”.

Finalmente, la mujer que defiende a Santiago Borda dijo que “se está recuperando para poder volver de la mejor manera a su trabajo”. Y agregó que el joven está muy afectado y que no quiere salir en los medios.