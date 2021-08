Historia de una leyenda: Las Leonas jugarán su tercera final olímpica desde el inolvidable Sydney 2000

Las Leonas vuelven a ser finalistas de los Juegos Olímpicos. Este miércoles vencieron a la India en semifinales de Tokio 2020 y se subirán al podio olímpico por quinta vez en seis torneos desde el nacimiento de Las Leonas, aquel inolvidable 24 de septiembre de 2000.

¿Legendarias? ¿Míticas? ¿Históricas? Son pocas las palabras. Tal vez haya que inventar una. Lo cierto es que el seleccionado argentino femenino de hockey sobre césped jugará la tercera final olímpica de su historia. Enormes.

El nacimiento de Las Leonas

El 29 de septiembre de 2000 el hockey consiguió la primera medalla olímpica. Fue en Sydney, Australia, y allí nacieron Las Leonas.

En los Juegos Olímpicos, Argentina integró el Grupo A junto con las locales, España, Gran Bretaña y Corea del Sur. El debut se produjo el 16 de septiembre con victoria frente a las asiáticas por 3 a 2 con goles de Karina Masotta, Luciana Aymar y Jorgelina Rimoldi.

En la segunda fecha superaron por la mínima diferencia a Gran Bretaña (1-0) gracias a la conversión de la capitana albiceleste, Masotta. En las dos últimas presentaciones de la primera ronda cayeron ante Australia (3 a 1) y España (1 a 0) y pese a la clasificación a la segunda fase, fue después del último partido de la primera ronda que se produjo el quiebre.

Una mala interpretación del reglamento las depositó en la fase final con cero puntos. Eso implicaba que las dirigidas por Sergio Vigil debieran ganar sus tres presentaciones para asegurar una medalla. Los rivales a vencer eran nada más ni nada menos que Holanda, China y Nueva Zelanda, por entonces potencias mundiales.

El 24 de septiembre no fue un día más. El cruce frente al poderoso Holanda no sólo terminó con un triunfo 3 a 1 albiceleste (Luciana Aymar y Soledad García -en dos oportunidades), sino que nacieron las Leonas.

En aquella primera victoria decisiva, las 16 jugadoras salieron a la cancha con una Leona estampada en la camiseta que les dio más fuerzas que nunca. Era el principio de todo. El equipo sabía que debía sumar dos conquistas más para alcanzar el objetivo y consolidar aquella figura de Leona que salió a rugir ante las holandesas.

Ya como Leonas vencieron a China por 2 a 1 con las anotaciones de Soledad García y Luciana Aymar. En la fecha siguiente, de manera categórica, golearon a Nueva Zelanda por 7 a 1 con festejos de Vanina Oneto (4), Cecilia Rognoni (2) y Karina Masotta. Ante la derrota de España frente a Holanda, Argentina se metió directo en la instancia final y aseguró la medalla de plata.

La gran final se disputó el el viernes 29 de septiembre de 2000. El rival a vencer era Australia, por entonces número uno del ranking mundial. Las dueñas de casa fueron más y se quedaron con el oro después de imponerse por 3 a 1. A las Leonas no les alcanzó el esfuerzo en ese partido definitorio para subirse a lo más alto del podio, pero sí les alcanzó para abrirse camino a grandes hazañas mundiales. Hace 20 años nacieron las Leonas y con ellas una historia que marcó y cambió el deporte argentino para siempre.

El plantel argentino estuvo conformado por: Mariela Antoniska, Magdalena Aicega, Inés Arrondo, Luciana Aymar, María Paz Ferrari, Anabel Gambero, Soledad García, María de la Paz Hernández, Laura Maiztegui, Mercedes Margalot, Karina Masotta, Vanina Oneto, Jorgelina Rimoldi, Cecilia Rognoni, Ayelén Stepnik y Paola Vukojicic. Entrenador: Sergio Vigil. PF: Luis Barrionuevo. Asistente Técnico: Gabriel Minadeo. Jefe de Entrenadores: Luis Ciancia . Jefa de Equipo: Claudia Medici. Kinesiólogo: Sergio Lemos. Médico: Francisco D’Angelo.

Posiciones finales: 1° Australia, 2° Argentina, 3° Holanda, 4° España, 5° China, 6° Nueva Zelanda, 7° Alemania, 8° Gran Bretaña, 9° Corea del Sur y 10° Sudáfrica.

El hockey femenino argentino en los Juegos Olímpicos

Moscú 1980: no se clasificó

Los Ángeles 198: no se clasificó

Seúl 1988: 7°

Barcelona 1992: no se clasificó

Atlanta 1996: 7°

Sydney 2000: 2° (Primera final olímpica. Nacieron Las Leonas. Medalla de plata)

Atenas 2004: 3° (bronce)

Pekín 2008: 3° (bronce)

Londres 2012: 2° (Segunda final Olímpica. Medalla de plata)

Río 2016: 7°

Tokio 2020: clasificadas a la final

Fuente: TN