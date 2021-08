La Escuela San José quiere reanudar la actividad normal. ¿Busca dar vuelta la página?

Cuando lo sucedido en la Escuela San José sigue doliendo y mucho y casi que resulta imposible una recuperación, las autoridades de la escuela buscan retomar la actividad normal. Resulta sumamente difícil comprender esta actitud y la pregunta que queda flotando, sin hacer apreciación de valor si no se está buscando hacer borrón y cuenta nueva como tantas veces sucedió en este tipo de casos.

EL COMUNICADO

"Estimadas familias: La situación que estamos atravesando como comunidad nos exige poder encontrarnos a la brevedad, hoy martes 3 a las 20.00 (por ayer) vía Zoom con la intención imperiosa de volver a la escuela, estableciendo lazos de confianza, imprescindibles para poder actuar.

"Confiamos en la justicia pero sabemos que sus tiempos no son los mismos que los nuestros y es necesario generar un encuentro en el que podamos pensar juntos.

"Los convocamos en representación del curso de su hijo/a con el compromiso de seguir este camino juntos donde serán necesarias, seguramente, futuras instancias de diálogo de toda la comunidad educativa.

"Pedimos qué, si no lo desean o no pueden asistir, lo informen a través del correo oficial de la dirección del Nivel desde donde fue convocado. Saludos fraternos, Consejo Directivo", concluye.