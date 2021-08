Repro: el Gobierno cree que la asistencia salarial se reducirá en los próximos meses

Por el relajamiento de ciertas restricciones a la actividad de los últimos meses tras el impacto de la segunda ola de Covid, el Gobierno estima que habrá en cada ronda de Repro una cantidad menor de inscriptos, por lo que se reducirá la necesidad de asistencia salarial.

La inscripción para integrar el programa de ayuda para el pago de los sueldos de julio -que está abierto a sectores críticos y no críticos junto a no empleadores como monotributistas y autónomos- había terminado con unas 800.000 personas alcanzadas por el Repro. De ese total, la gran mayoría (unos 717.000) correspondió a asalariados en relación de dependencia y el resto a no empleadores. Según explicaron fuentes oficiales a Infobae, aún no estaba confirmado cuántos de esos anotados terminarán por ser beneficiarios del programa tras la aplicación de los requisitos.



Como referencia, para el pago de los salarios de junio a abonar en los primeros días de julio, el Repro asistió en el pago de los salarios un universo de trabajadores en relación de dependencia e independientes cercano a las 557.000 personas, con un gasto total estimado en 10.400 millones de pesos.



Tras la ampliación y flexibilización de algunos criterios de inscripción, llegaron a inscribirse unas 55.000 empresas por un total de 1,1 millón de empleados para los sueldos de junio. Finalmente tras la aplicación de ciertos “filtros” -la mayoría de los casos de firmas que terminan quedando fuera no tuvieron la caída real de facturación que exige el Repro- el 40% de esas firmas anotadas terminó por quedar fuera.

Según datos oficiales provistos por la Jefatura de Gabinete, en la primera mitad del año, la cantidad de empresas que necesitaron el Repro para pagar salarios se quintuplicó. En enero las aprobaciones alcanzaron las 10.200, mientras que el período de inscripción para los aportes que se depositarán entre el 9 y 10 de junio terminó con 55.608 firmas anotadas.

Tras ese pico, fuentes del Ministerio de Trabajo afirmaron en diálogo con Infobae que en lo sucesivo se espera una reducción cercana al 20% mes a mes en la cantidad de demanda de asistencia salarial del Repro, lo que atribuyen a la mejora de la actividad en ciertos rubros y empresas, y al relajamiento de algunas restricciones a la actividad, como por ejemplo en el sector gastronómico.



En junio había vuelto a extenderse la vigencia del programa de asistencia salarial y se amplió el listado de actividades consideradas “críticas”, por lo que se incorporaron en ese momento sectores como comercios de rubros no esenciales (indumentaria, textiles, cuero, calzado, electrónica, electrodomésticos, muebles y vehículos, entre otros).

Además, quedaron abarcados los comercios de ramas esenciales pero que habían estado afectados por la caída de la circulación de los últimos meses durante el impacto de la segunda ola de contagios (por ejemplo, kioscos, panaderías, heladerías y estaciones de servicio) y centros de compra localizados en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).



El Gobierno considera que en los últimos meses la tendencia de recuperación de la economía es “heterogénea” por lo que interpretan que tiene lugar un rebote a “dos velocidades”, como suele definirlo el ministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas. Por un lado, sectores como la industria, la construcción o la economía del conocimiento con avances más claros y otros como hotelería, gastronomía y entretenimiento, que permanecen mucho más atrasados.

En ese sentido, este miércoles el ministro de Economía Martín Guzmán aseguró que “la economía argentina se está recuperando, con características heterogéneas porque hay sectores de servicios que son aquellos a los cuales la pandemia les genera un impacto mayor, pero la economía argentina se está recuperando, la inversión en Argentina está creciendo, se está generando empleo, insisto, de una forma heterogénea en los distintos sectores de nuestra sociedad, sectores que requieren mayor asistencia justamente por las características de la recuperación”, aseguró el funcionario.

A propósito, las estimaciones que manejan los técnicos de la cartera laboral hablan de una caída menor del empleo en la Argentina en comparación con otros países. Según sus mediciones, el empleo privado aún está 1,5 puntos por debajo del nivel que tenía en febrero de 2020, el último mes antes de la pandemia mientras que Brasil todavía estaría 11 puntos por detrás de la prepandemia, Chile unos 6 puntos porcentuales y los Estados Unidos, unos 5 puntos.

Fuente: Infobae