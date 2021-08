“¿Qué hace el radicalismo en Juntos?”: un histórico dirigente de la UCR defenestró a su espacio por su alianza con Macri

Luis Novaserio decidió invitar su programa a un reconocido humorista como lo es Nito Artaza. La extensa charla tuvo fragmentos relacionados con la situación del teatro ante la pandemia pero también contó con un fuerte componente político. El histórico dirigente de la Unión Cívica Radical defenestró a su partido por la alianza con Mauricio Macri: “¿Qué hace el radicalismo en Juntos?”

En la pantalla de A24, Novaserio consultó a Artaza por los últimos sucesos que tuvieron como protagonistas a referentes radicales. “Escuché a Gerardo Morales decir acertadamente que no quiere estar en un Gobierno de CEOs nuevamente, a Adolfo Rubinstein que la salud pública no era prioridad y que Mauricio Macri no tenía idea al respecto”, describió el actor.

Tras escuchar los cuestionamientos del gobernador de Jujuy, el exsecretario de Salud le agregó las dudas de Facundo Manes sobre el proyecto presidencial de Horacio Rodríguez Larreta. El excandidato a vicegobernador por un frente ligado al kirchnerismo pero de origen radical lamentó que su partido aún siga alineado con Mauricio Macri y Juntos por el Cambio, lo que generó una repregunta del conductor.

“Hay un kirchnerismo/albertismo que tuvo vocación de quedarse con el poder, que a mi modo de ver sigue teniendo una mirada autocrática, ¿un radical institucionalista se siente más cómodo con el kirchnerismo?”, le consultó Luis Novaserio en Dicho Esto. La respuesta lo dejó aún más sorprendido y fue motivo de burlas en las redes sociales.

El referente del mundo artístico marcó que prefería al Frente de Todos en este contexto y recordó los hechos, a su entender, más repudiables del Gobierno de Macri: “Prefiero esto antes que acompañar políticas neoliberales, conservadoras y que nos aporten del pensamiento latinoamericano. Además, Macri nos endeudó con la fuga de capitales y beneficios para las grandes corporaciones”.

