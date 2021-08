Radiografía de las PASO: se presentaron 3.365 precandidatos en todo el país que pertenecen a 134 agrupaciones políticas

A pesar de los esfuerzos por incorporar a la vida política argentina a mujeres y jóvenes, todavía ocupan un rol secundario en las boletas presentadas por los partidos políticos que compiten en las PASO de todo el país. En el cierre de listas, ese momento en que se define la cuota de poder de los candidatos dentro de cada espacio, las aspirantes femeninas y los sub 30 quedaron relegados.

La conclusión se desprende del análisis realizado por la Unidad de Datos de Infobae de todos los postulantes de los 24 distritos del país que competirán por un lugar en la contienda general para entrar al Congreso en la Primarias del próximo 12 de septiembre. Son 3.365 precandidatos y precandidatas a ocupar una banca, incluyendo titulares y suplentes, cuyos nombres ya están en poder de la Cámara Nacional Electoral (CNE). Fueron enviados por los Juzgados electorales de las 24 jurisdicciones tras el cierre de listas. Si bien las Juntas partidarias son las encargadas del primer chequeo de los requisitos, luego son los jueces electorales los que hacen el control y realizan observaciones, como la debida acreditación de domicilio para competir por un determinado distrito. Una vez oficializadas, esas listas son las que tiene en cuenta la CNE, máxima autoridad de la Justicia a la hora de resolver controversias y disputas en materia electoral, y de auditar el financiamiento partidario.

Más hombres cabeza de listas

Tal como publicó la semana pasada este medio, pese a que será el segundo período legislativo consecutivo en que se aplique la ley de Paridad de Género, las bancas de la Cámara de Diputados no quedarán distribuidas de manera equitativa. ¿El motivo? Los hombres todavía sacan una diferencia porque, en la mayoría de los casos, se aseguran el primer lugar en la mayoría de las listas. Sobre los 737 candidatos que encabezan listas de las distintas agrupaciones en todo el país, el 59% son hombres.

La ley de Paridad de Género fue sancionada en noviembre de 2017 y empezó a regir en las elecciones presidenciales de 2019, en la anterior renovación parcial del Congreso. La norma estableció que las listas de candidatos deben integrarse ubicando de manera intercalada a mujeres y varones desde el primer candidato hasta el último. Pero si las listas son encabezadas mayoritariamente por varones, entonces pueden resultar elegidas menos mujeres por el sistema proporcional de distribución de bancas por el sistema D’Hont en la Cámara de Diputados.

La primera posición de las boletas es muy importante, también, para los partidos más pequeños ya que en la mayoría de los casos sólo logran una banca para llegar al Congreso.

Las edades de los precandidatos

El promedio de edad de los candidatos es de 50 años, pero también los hay desde los 23 hasta los 91 años.

A pesar de que la política es cada vez más permeable al uso de redes sociales para hacer campaña y difusión de imagen, los menores de 30 años todavía no tomaron el liderazgo. Apenas el 8% de todos los precandidatos que competirán en las PASO son menores de 30 años.

En cambio, ese número asciende al 24% cuando se trata de la franja etaria que comienza en los 30 años y llega hasta los 40, el umbral para entrar en la “adultez” de la política partidaria.

Pero en algunos casos la apuesta por la juventud puede implicar saltarse los requisitos dispuestos por la Constitución. Para ser diputado nacional, entre otros, hace falta tener al menos 25 años. Sin embargo, hubo dos precandidatos menores de edad que fueron incluidos en las boletas como suplentes para una banca en la Cámara de Diputados de la Nación.

Una es Camila Göring, de 23 años, militante de la Juventud del Partido Agrario y Social que compite en la interna del Frente de Todos en Misiones. El otro es Cristian Heredia, de 24, que integra una lista dentro de la Alianza de izquierda FITU en San Luis.

Infobae le preguntó a fuentes de la Cámara Nacional Electoral qué sucede con esos precandidatos que no cumplen con la edad mínima. “Primero se verifica si no cumplirán 25 años a la fecha de la asunción el 10 de diciembre, ya que se exige el requisito a ese momento. Si pese a eso, siguen sin cumplirlos, existe la posibilidad de que sean impugnados. En caso de que nada de eso pase en el marco de las Primarias, donde son las Juntas partidarias las que oficializan las listas, está la instancia de oficialización de las listas de candidatos (entre las primarias y las generales), en que los jueces excluyen de oficio a los que no cumplan con lo exigido. Igual en esta instancia, el Juzgado observa su precandidatura, para intentar que la Junta partidaria lo baje de la lista”, explicaron.

En el otro extremo etario, la Justicia Electoral recibió postulaciones de más de 11 precandidatos mayores de 80 años. La más longeva es Irma Amabelia Díaz que compite para precandidata a diputada nacional como segunda en una lista dentro de la Corriente de Pensamiento Bonaerense (COPEBO), con pocas chances de entrar al Congreso. Militante de La Matanza y referenciada en el espacio de Sergio Massa, cumplió los 91 en junio. Ya había sido candidata en 2015 a concejal de La Matanza por el Frente Renovador.

Las internas partidarias

En estas PASO competirán en total 134 agrupaciones y 222 listas en todo el país. Pero solo habrá internas en 41 de esas agrupaciones, a través de 160 listas, para definir la oferta de aspirantes al congreso. Estas cifras implican que habrá disputa interna en casi la tercera parte de las agrupaciones, en todo el país.

A pesar de que tanto el Frente de Todos como Juntos son alianzas que contienen varios partidos políticos, en estas PASO, los enfrentamientos internos se concentraron en la oposición.

La alianza Juntos sumó 57 listas internas en todo el país, según los datos provistos por la Cámara Electoral. Disputarán el orden de los nombres en las boletas en 15 distritos del país.

Así, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, la boleta encabezada por Diego Santilli, que cuenta con el visto bueno de Horacio Rodríguez Larreta, competirá con la propuesta radical que personifica el neurólogo Facundo Manes. También en la Ciudad de Buenos Aires medirán fuerzas para definir la integración final de la lista de diputados. Pese a que la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal es la favorita del oficialismo porteño, deberá enfrentar la lista que encabeza Adolfo Rubinstein, por Adelante Ciudad, un sector disidente del radicalismo, y la de Ricardo López Murphy, por Republicanos Unidos.

En Córdoba, compiten cuatro listas pero los dos principales contendientes son el actual presidente del interbloque de Juntos por el cambio, el radical Mario Negri, y el también diputado Luis Juez, impulsado por Mauricio Macri.

Además, habrá internas de Juntos en Tucumán, Catamarca, Río Negro, Santa Fe, Entre Ríos, Tierra del Fuego, Chubut, Salta, Misiones, Santiago del Estero y La Pampa.

El Frente de Todos, en tanto, tendrá internas en 7 jurisdicciones, en las que presentó un total de 28 listas. Son Neuquén, Tucumán, Salta, Misiones, Santa Fe, La Rioja y Chaco.

En los dos principales distritos electorales, Provincia y Ciudad de Buenos Aires, el oficialismo prefirió resolver sus diferencias puertas adentro, siempre bajo el visto bueno de Cristina Kirchner. Allí, entonces, presentaron listas unificadas que incluyen a los referentes propuestos por los distintos espacios que conforman la alianza oficialista. Victoria Tolosa Paz encabezará la lista de diputados en territorio bonaerense y Leandro Santoro será el primer candidato en la Capital Federal.

En Santa Fe, la disputa del Frente de Todos se recalentó por la decisión del flamante ex ministro Agustín Rossi, al que Alberto Fernández echó por no respetar el pedido presidencial de bajar su candidatura a senador, competirá con Marcelo Lewandoski, que tiene el aval de la Casa Rosada. Este periodista y senador provincial fue el candidato que selló el acuerdo de unidad entre el gobernador peronista Omar Perotti y la vicepresidenta Cristina Kirchner un día antes del cierre de listas.

La tercera fuerza más fragmentada es la Izquierda, que inscribió 31 listas, en 18 distritos.

¿Cómo se procesó la información?

La Unidad de Datos de Infobae accedió a las listas subidas a la página del Poder Judicial y enviadas a la Cámara Nacional Electoral con el el registro de los precandidatos a presentarse en las próximas PASO. Los datos incluyen nombre, agrupación, lista, posición, cargo por el que se compite, género y fecha de nacimiento. Este registro resultó de 3.365 entradas. Se analizó composición por género y rangos etarios.

* Para www.infobae.com