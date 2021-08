Agustín Rossi cruzó a Omar Perotti: “Esta lista no es de nadie, es de todos los peronistas de Santa Fe”

El precandidato a senador nacional por Santa Fe Agustín Roosi salió a responderle este jueves a su contrincante en la interna del Frente de Todos, Omar Perotti, quien lanzó declaraciones apropiándose de su lista. “Nos enteramos que competimos con una lista monoconcursal”, dijo el saliente ministro de Defensa.

“Esta lista (la que encabeza con la vicegobernadora santafesina, Alejandra Rodenas) es la lista de la Santa Fe que queremos. Nos preparábamos para disputar con otra lista. Una lista con una cantidad de compañeros. Pero ayer nos enteramos que era monoconsursal, era de uno solo”, empezó Rossi en un acto que encabezó para la presentación de candidatos.

El funcionario nacional se refería así a las últimas declaraciones del gobernador Perotti, quien aseguró que decidió presentarse como candidato para poder decir “esta es mi lista”. Durante un acto realizado en el barrio Los Hornos, de la ciudad de Santa Fe, insistió: “Esta es mi lista, con Marcelo Lewandowski. Esta es mi lista con Marilyn Sacnun. Con Roberto Mirabella, con Marcos Castelló, con Jorgelina (Mudalell) aquí en la ciudad de Santa Fe. Entonces allí yo no especulo. Yo digo yo estoy aquí, este es el proceso que estamos llevando adelante y este proceso no se negocia”.

Durante el acto de presentación de las listas, en la ciudad de Santa Fe, Rossi mostró los titulares de varios medios de comunicación que reflejaban la apropiación de Perotti sobre la lista oficialista. “Omar Perotti habló de su candidatura: ‘Estoy en la lista de senadores porque es mía’”, ejemplificó con la impresión de la nota de Infobae.

“Esa es la primera diferencia que tenemos con el gobernador Perotti. Esta lista (la suya) no es de nadie. Esta lista es de todos los peronistas que queremos construir en otro destino la provincia”, agregó.

Además, Rossi recordó: “Cuando decidimos acompañar a Perotti para que se convierta en gobernador, yo quería un gobernador no un príncipe. Con un liderazgo plural, participativo, moderno que incluya a todos los sectores y que no se sienta dueño de lo que no es. Acá nadie es dueño de nadie”.

También aprovechó para denunciar “aprietes” a los intendentes y presidentes comunales para que no reciban a ninguno de los candidatos de su lista. “Los amenazan con obras, que no se las van a dar. Pero no son aprietes. Están extorsionando a los ciudadanos de esas comunidades”, alertó.

La interna del oficialismo en territorio santafesino se acentuó cuando Rossi decidió continuar con su postulación para enfrentar a una nómina que cuenta con el respaldo del presidente Alberto Fernández y de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, lo que hizo que el conflicto político tomara trascendencia nacional.

Tras conocerse su decisión, el presidente Alberto Fernández ordenó que todos los funcionarios que participen de las elecciones legislativas renuncien a sus cargos. Es por eso que Rossi debió anunciar su alejamiento del Ministerio de Defensa para así embarcarse en la campaña como precandidato a senador nacional en la provincia de Santa Fe.

“Todos los que son candidatos tienen que dejar sus cargos. Es una regla ética que quiero preservar. La pérdida de Daniel (Arroyo) es muy grande. También la pérdida de Agustín es muy grande”, dijo Alberto Fernández en C5N.

En ese sentido, Rossi respondió: “Mi renuncia está a disposición del Presidente, él me dirá cuándo la tengo que efectivizar; y me enteré que tengo que renunciar por la televisión, igual que todos”.

La provincia de Santa Fe es clave porque además de elegir diputados se ponen en juego tres bancas del Senado, de las cuales el Gobierno busca retener dos y la oposición imponerse para sumar un escaño más.

Con información de www.infobae.com