El comentario sin filtro de Lali Espósito a Ana Paula Rodríguez, la participante de La Voz que la acusó de plagio

Luego de su primera presentación en La Voz, el nombre de Ana Paula Rodríguez se convirtió en tendencia debido a que tiempo atrás había participado en otros realities de música. Sin embargo, el hecho más llamativo fue que había acusado a Lali Espósito de plagio. Por tal motivo, al regresar a las instancias de batalla un comentario de la jurado no pasó desapercibido.

Los fanáticos de Lali Espósito recordaron de inmediato a Ana Paula Rodríguez, dado que años atrás acudió a Intrusos para acusarla de plagio por el nombre y tapa del disco “Soy”. Pese a dicha situación, la joven se presentó en La Voz y decidió participar sin hacer mención a lo ocurrido en aquel entonces. Sin embargo, en las redes sociales los usuarios fueron letales.

Tras su primera presentación en La Voz, la joven fue elegida para continuar y por eso, este jueves realizó su performance en instancia de batallas junto a Mauro Páez. Allí cantaron “Tan solo tú”, de Franco De Vita y fue ella quien recibió variados elogios y sobretodo, un particular comentario de Lali Espósito.



La primer jurado de La Voz en dar su devolución fue La Sole quien remarcó que a Mauro le “costó bastante a diferencia de Ana Paula que pudo mostrar su espectro vocal” en concordancia, Mau y Ricky consideraron que en un principio se sintió “que no había feeling con la letra, luego se arregló y lo disfruté”.Siguiendo el hilo de las devoluciones, Lali Espósito reconoció que Mauro estuvo fuera de la nota y “un poco frío” en comparación con la presentación de Ana Paula, a quien de manera directa pero muy seria le planteó: “Sin duda, Ana Paula brillaste fuerte”. De ese modo, la cantante se decidió no hacer mención al hecho ocurrido en 2016 y mantener su postura de jurado al evaluar las performances observadas.