Messi: claves para entender su shockeante salida del Barcelona

Esto no es como el burofax, cuando el año pasado Lionel Messi le comunicaba a Josep Bartomeu y al Barcelona que su idea era irse. Era una intención, pero no se llevó adelante porque Leo no quería una disputa legal con el club de su vida. Esto es diferente, parece cosa juzgada. El 5/8 quedará en el recuerdo como el día en el que el club culé anunció, casi unilateralmente, que se acababa la etapa del 10 en el club, luego de tanto años por cuestiones económicas. Parece increíble, pero es real, si hasta lo comunicó el propio club y es la tapa de los diarios del mundo. También conmocionó a los hinchas. Acá, Olé te explica las claves para entender el porqué de esta salida no deseada por el mejor del mundo.

PASO A PASO, EL CASO MESSI

1 Barcelona vio que no encajaba el costo de Messi en función de los números del club y de repente dio por terminada la negociación, anunciándolo públicamente. Incluso hasta hizo un comunicado, luego un video de despedida y hasta lo sacó de la web del club. Y a lo largo de este jueves fue dando más señales oficiales del final del ciclo del 10 de todos los tiempos, quien lleva casi 18 años jugando en la Primera del club, luego de crecer en La Masía.

2 ¿Por qué el salario de Messi no se adapta al presupuesto del club, para la renovación? Porque los ingresos de este año y lo que se vienen son mucho más bajos, consecuencia de la pandemia y de otras ganancias que no hubo. Entonces, el total de lo que se puede gastar en el fútbol desciende notablemente. Al margen de una economía que venía muy frágil de la gestión Bartomeu, que dejó al club con muchas deudas y muchos contratos a largo plazo difíciles de pagar.

3 ¿Y qué pasó con la baja de salarios y las ventas? Barcelona intentó sacarse de encima en este receso a jugadores y de hecho hubo varios, para bajar la masa salarial. Pero ni cerca estuvo de alcanzar lo deseado. Hay que tener en cuenta que hay futbolistas muy costosos como Griezmann, que muchas veces no tienen puerta de salida porque nadie está dispuesto a pagarle lo que pretende. Lo mismo hombres como Pjanic o Umtiti, por sumar algunos casos. Y tampoco pudo bajarle el 40 por ciento del sueldo a los históricos Piqué, Busquets, Sergi Roberto y Jordi Alba. O de Dembelé, uno de alto contrato.

4 Messi, con el deseo de continuar en el club de su vida, hizo su aporte para que todo terminara bien: aceptó un contrato largo plazo pero bajando considerablemente (alrededor de un 50%) su vínculo. Hubo una negociación larga, incluso Joan Laporta venía diciendo siempre que todo venía viento en popa, con paciencia. Recordemos que Leo quedó libre el 30 de junio y que estaba en condiciones de firmar con el club que quisiera, pero siempre puso al Barsa como prioridad.

5 ¿Qué rol tiene LaLiga en esta historia? Es fundamental, porque es la que regula a los clubes y lo que pueden gastar en función de sus ingresos. Javier Tebas, su presidente, un hombre de carácter, ya había avisado que no iba a haber excepciones con el Barcelona por más que se tratara de retener a Messi. Y está dispuesto a perderlo, más allá del perjuicio para el campeonato español. Y también hay pase de facturas entre LaLiga, la UEFA y los clubes grandes de España (Barcelona y Real Madrid) por la famosa Superliga que quedó inconclusa.

6 El Barcelona está en condiciones de recibir una ayuda de LaLiga, que hizo un acuerdo para vender a la empresa CVC el 10% los derechos televisivos y negocios de los clubes en derechos televisivos, plataformas digitales y tecnología. De esta forma, hay destinados 2.700 millones de dólares, cuyo 15% puede ser destinado a los jugadores. El problema es que el Barcelona, junto con el Real Madrid, se niegan a este acuerdo y lo reafirmaron este jueves con fuertes comunicados. Entonces, al no llegar ese ingreso, Barcelona no está legalmente en condiciones de invertir tanto por Messi. La mesa chica de LaLiga ya aprobó la llegada de CVC y la mayor parte de los clubes le da la bienvenida por el dineral que entrará.

7 ¿Cómo está Messi? Shockeado, dolido, sorprendido. Había pasado una de las mejores vacaciones de los últimos años, luego de ser campeón de América, y se preparaba para volver al Barcelona. Estuvo en Miami con la familia ampliada (padres, hermanos, sobrinos), en Ibiza con Suárez y su familia y se había mostrado feliz con Antonella y sus hijos ya en su casa de Barcelona. Listo para firmar…

8 ¿Y ahora qué? No es sencillo, porque estaba la decisión de seguir viviendo con su familia en la casa de Casteldefelds. Hay tiempo para negociar con otros clubes, el mercado en los principales mercados cierra el 31 de agosto. Este jueves se reactivaron rápidamente las charlas con el PSG (donde están sus amigos), que tiene a su dueño enloquecido con la chance de tenerlo, ya había habido contactos desde principio de año y cuando Messi envió el famoso burofax. El City, por Guardiola, también siempre aparece en escena, pero en Francia tiene a sus tipos de confianza como Neymar, Paredes, Di María, además de un técnico muy conocido como Mauricio Pochettino (ambos identificados con Newell’s).

9 ¿Messi se imaginaba todo esto? De ninguna manera, más allá de que desde su entorno siempre fueron prudentes con el acuerdo y aseguraban que faltaban detalles, que no había darlo por cerrado más allá de que Jorge Messi venía encaminado los acuerdos. Y ahora, inesperadamente, surgió este golpe y este anuncio oficial. No gustó para nada que cuando estaban por firmar, cambiaran partes de lo acordado y plantearan que no podían cerrar tal cual lo conversado, echándole la culpa a LaLiga.

10 ¿El anuncio del Barcelona es una estrategia para presionar a LaLiga, que encuentre la vuelta para que Messi encaje en los gastos del Barcelona? Es lo que se especuló cuando salió el primer tuit del club, pero con el correr de las horas fue tomando más fuerza que no hay vuelta atrás. Que LaLiga no hará excepciones, que Messi no bajará de lo que venía dialogando y que tendrá la salida menos pensada. Bartomeu, que parecía el problema, lo mira desde afuera. Laporta, que parecía la solución, no pudo renovarle al mejor del mundo. ¿Qué dirá el presidente en la conferencia? ¿Parece imposible que tenga un as en la manga para retener a Messi o todo apunta que a que habrá dejado ir a su máximo ídolo por falta de planificación.

