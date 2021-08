“Cristina Kirchner nos tendrá que pedir disculpas por la persona que puso como candidato”: duro revés contra la vicepresidenta

Siguen las repercusiones por la «visitas VIP» a la Quinta Olivos el año pasado en plena cuarentena, en ese marco la diputada por la Coalición Cívica ARI, Paula Oliveto, disparó contra la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner. A pesar de no estar involucrada en el hecho la responsabilizó por el “candidato” que eligió. Además, arremetió contra Amado Boudou y el sindicalista que le robó una cifra millonaria al Estado

“Cristina Kirchner nos tendrá que pedir disculpas a la sociedad por la persona que puso como candidato”, disparó Olvieto en A24 sobre la Vicepresidenta y el Presidente. En la misma línea, contó que se le murieron muchas personas conocidas a causas del virus y que desde el Gobierno “se sienten impunes y la verdad que les viene saliendo bien porque en un país donde las instituciones se doblegan ante los poderosos”.

Dicha situación la conectó con el escándalo desatado en la provincia de Entre Ríos, donde el Superior Tribunal de Justicia emitió un fallo en contra de José Ángel Allende, secretario general de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y exdiputado provincial por el Frente de Todos que lo imputó por robarse 1,2 millones de dólares del Estado. El exlegislador dijo que devolvería la plata para no ir a la cárcel.

“Si el devuelve un millón de dólares quiere decir que tiene mucho más dinero”, apuntó la diputada. Asimismo, lo relacionó con la situación del ex vicepresidente, Amado Boudou. “El (caso) de Boudou que volvió a su mansión con ascensor, pileta y jardín. Para colmo quiere volver a la función pública y está iniciando la vía judicial para hacerlo y quiere la reivindicación”, señaló.

Y agregó: “Nos toma el pelo en la cara. Coincido con Cachanovsky, los argentinos tenemos que preguntarnos qué valores queremos representar”. En ese sentido, reveló que “tipos así me dan asco, yo no los banco”. “Me duele, me indigno y no soy políticamente correcta y me enojo. Después tenés consecuencias porque quienes enfrentan la corrupción en Argentina termina siendo un ser que lo marginan”, remarcó Oliveto.

Con información de www.elintransigente.com