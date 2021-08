Contra toda expectativa, el dólar blue vuelve a alejarse del récord: ¿qué evitó que siga subiendo?

Tras varios días de suba en los que llegó a cotizar $185, desde el 28 de julio el dólar blue venía casi clavado en los $180, con una pequeña suba de $0,50 en el medio, y, sorprendentemente, este jueves cayó $1 a $179,50.

Esto ocurre en un momento del año en el que la expectativa, dada la esperada caída en la liquidación de reservas y la cercanía de las elecciones, era que tendiera al alza.

Varios diagnósticos para un síntoma

¿Qué está pasando con el blue? ¿A qué se debe este comportamiento? El último informe de la consultora Equilibra indica que el Central terminó cuatro de las cinco ruedas de la semana pasada con una posición vendedora en el mercado oficial, por un total de u$s342 millones y advierten que, si el "dólar solidario" se mantiene por debajo del informal, los ahorristas minoristas seguirán teniendo incentivos a dolarizarse en el mercado oficial.

Esa puede ser una de las razones que explican la tendencia a la baja o a sostenerse del blue.

Sin embargo, una la fuente de la City señala que, más allá de los rumores sobre la existencia de "manos amigas" (que desde el Gobierno niegan rotundamente, al igual que los trascendidos sobre llamados a las cuevas y la intención de tener una flotación controlada del blue),. "la intervención de Guzmán en el ilegal por estos días es mediante el dólar MEP", que, según explican es la forma indirecta más "legal" de intervenir.

En este sentido, una de las razones que suena mucho en el mercado para explicar el estancamiento del blue en este momento es que, "hoy, hay muchas personas haciendo puré con el dólar solidario (que cotiza $168,30) y, sobre todo, MEP, que compran en bolsa a $168, y lo revientan en el blue, por alrededor de $180".

Si bien esta operatoria se está volviendo más frecuente por estos días, es contrarrestada por una tendencia dolarizadora de algunos sectores y eso hace que el blue no caiga más. "Esa fuerza habla de un mercado muy profundo y los cambistas ven esto como una señal de alarma", dicen algunos actores.

Otra voz del mercado cambiario agrega que lo que también está pasando es que "quienes tienen dólares que compraron más baratos antes, están aprovechando estos niveles para hacer consumos que ahora resultan más económicos en dólares".

Dólar blue y el "efecto SENEBI"

En tanto, un economista especializado en el mercado cambiario considera fundamental el hecho de que "al tener la brecha del CCL bajo control, el Gobierno le quita presión al blue".

En esta línea, desde Equilibra estiman que el Central utilizó unos u$s 410 millones de sus reservas durante julio para intervenir en los mercados financieros y controlar la brecha y advierten que "éste es el mayor registro mensual desde que se realiza esta operatoria e implicó ventas promedio por u$s30 millones diarios en la última semana del mes".

Esto está en línea con lo que describe el economista Federico Glustein, cuando señala que "el Gobierno quiere controlar el dólar blue, sobre todo antes de las elecciones por un tema esencial: las expectativas".

Sucede que, según explica, "el mercado del dólar paralelo es pequeño en operaciones, pero accesible para todos, desde ahorristas individuales hasta grandes compradores. Y, además, fija el valor de referencia en listas de precios de comercios e importadores para calcular costos de reposición, que con el cóctel inflación y variación del dólar, no estabiliza los precios".

Por este motivo, considera que es lógico pensar que, a semanas de las elecciones, Guzmán quiera evitar lo que Glustein define como "el precio del miedo" del blue, que lo situó en $190. Así, explica que el ministro permitió un paralelo del Contado Con Liqui (SENEBI), que tiene la cotización más alta y es libre; entonces permite evitar saltos en el blue y logra, sin vender reservas en demasía, sostener una brecha de $12 con el solidario, anclando la demanda del ilegal y apaciguando las expectativas de otra disparada.

En línea con lo que describe Glustein, el economista Jorge Neyro observa que el mercado está convergiendo al precio del dólar SENEBI y anticipa que, en tanto y en cuanto los dólares financieros se mantengan en ese nivel, la volatilidad del blue va a ser acotada.

Lo que se viene

Neyro señala que "se ve, por ahora, una cierta calma en el mercado, aunque a valores altos respecto de lo que se veía hace tres o cuatro meses, pero que reflejan el ‘view’ del mercado sobre las condiciones financieras que enfrenta hoy la Argentina".

No obstante, no descarta que, a medida que pasen los días, pueda volver el nerviosismo preelectoral y eso podría ocasionar alguna que otra suba. En tanto, aunque se trata de un mercado muy volátil, no prevé que pueda haber una caída muy abrupta.

Respecto de lo que vendrá para los próximos días, una fuente del mercado apunta que, si bien "la rueda del blue tiene un rango estable de $1 y este jueves se negoció entre 178,5 y 179,5, en el mercado están esperando movimientos para la semana que viene".

Así, en líneas generales, se espera que el mercado ilegal del dólar esté más movido rondando la mitad de quincena de agosto, dado que siempre mitad de mes es un momento en el que la demanda se vuelve mucho más pesada, y los operadores consideran que esto se verá más acentuado ahora, por tratarse del último mes previo a las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), previstas para el 12 de septiembre.

* Para www.iprofesional.com