Fuego interno: Leandro Santoro sorprende con una crítica al Frente de Todos en plena campaña electoral

Leandro Santoro comenzó esta semana las primeras recorridas de campaña como precandidato a diputado nacional. A partir de los primeros contactos con los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires, sacó conclusiones y lanzó una fuerte crítica interna al Frente de Todos: “La gente todavía no tuvo esa mejora económica con la que se había entusiasmado”.

En diálogo con Duro de Callar, el precandidato del oficialismo marcó que el mensaje que recibe es “estamos mal pero confiamos en ustedes” y agradeció el cariño de las personas al transitar por la vía pública. Si bien señaló los problemas que le manifiestan, también aclaró: “Todos entienden que la pandemia ha condicionado mucho la economía”.

Junto al conductor del segmento realizaron un fuerte análisis del voto de la Ciudad de Buenos Aires. “Es complejo, sofisticado y no peronista, después tenés un voto progresista que no nos acompaña a nosotros porque Larreta quizás hizo las cosas bien o porque nuestra identidad es muy peronista”, afirmó Santoro que prefirió no considerar la capital como “antiperonista”.

Si bien habitualmente la Ciudad de Buenos Aires y el peronismo van por caminos separados, el precandidato del Frente de Todos hizo una importante observación: “Hace mucho el peronismo no gana, pero el radicalismo tampoco y nadie diría que la Ciudad es antiradical”. En este sentido, criticó a Martín Lousteau por haberse sumado a Juntos por el Cambio.

Más adelante en el reportaje brindado a Radio del Plata, elogió a Mauricio Macri por haberse sabido posicionar políticamente en 2003: “Fue a la centro derecha lo que Néstor Kirchner fue a la centro izquierda, supo darle sensibilidad a la política en un momento de crisis de los partidos políticos”. Antes de finalizar, pidió ampliar aún más el Frente de Todos.

