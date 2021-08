Patricia Bullrich no dejó a nadie afuera de sus críticas por el Olivosgate: esta vez le tocó al misterioso empresario taiwanés

Continúa la polémica por los ingresos a la Quinta de Olivos en el 2020. En las últimas horas se dio a conocer la visita del empresario taiwanés Chien Chia Hong, pareja de Sofía Pacchi, una cercana amiga de la primera dama, Fabiola Yáñez, quien se habría beneficiado con varios contratos por parte del Estado. Patricia Bullrich, presidenta del PRO, aseguró que «el dinero de la gente no puede terminar en las manos de empresarios amigos del poder».

«Una de las cosas que la Argentina necesita es un contrato ético, que lo venimos planteando hace mucho tiempo», aseguró Bullrich en comunicación con Radio Rivadavia. La ex funcionaria nacional aseguró además que «el dinero de la gente no puede terminar en las manos de empresarios amigos del poder. Van cambiando los nombres pero siguen las mismas prácticas», y dijo que la pareja de Pacchi «se coló en la cola y terminó con 19 contratos».

«Se produce una enorme pérdida de oportunidades para el país», profundizó Bullrich. «La imagen del palacio, con el Olivosgate, porque los que fueron no ingresaron solo con la intención de atender a Fabiola Yañez, fueron con otras intenciones. Tenemos la necesidad de un cambio profundo, que abra la esperanza argentina», ya que para Bullrich esto «nos hace cerrarnos más».

«Basta de vivos en la Casa de Gobierno y en Entre Ríos, donde un funcionario se roba 1,2 millones de dólares y después los devuelve. Basta de mafias, patotas, negociados y el uso de los impuestos de la gente en relación al poder», exclamó Bullrich. «Voy a poder todo el coraje y fuerza para un cambio de fondo. La Argentina necesita hacer una bisagra en su historia», aseguró la presidenta del PRO.

La respuesta de Alberto Fernández

«No tengo la menor idea de lo que hablan los medios opositores. No hay nada peor que explicar algo que no he hecho, porque no sucedió. Chien Chia Hong debe haber ganado los concursos legítimamente. Si los ganó ilegítimamente, que me den el nombre del funcionario que lo benefició y lo echo inmediatamente», dijo Alberto Fernández esta mañana en AM750.

Con información de www.elintransigente.com