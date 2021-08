Alberto Fernández: “Durante la pandemia recibí a miles de personas porque estaba gobernando, ¿o querían que me quedara encerrado en mi casa?”

El revuelo que se generó por la información de las visitas a la Quinta de Olivos en medio de las cuarentena estricta generó la reacción de Alberto Fernández, quien decidió hablar por primera vez del tema para justificar la actividad que realiza habitualmente en la residencia.

“Yo estaba trabajando de Presidente, porque mientras estaba la pandemia recibí a miles de personas, no a una, a miles... y seguí trabajando, ¿o querían que me me quede encerrado en mi casa? Tenia que gobernar un país”, respondió enojado, en diálogo con Víctor Hugo Morales por AM 750.

El presidente Fernández dijo que le hubiera “encantado” que la oposición lo “hubiera ayudado con el tema de las vacunas contra el coronavirus y la renegociación de la deuda con el FMI”, pero indicó que, sin embargo, arman una “discusión sobre quién entró a la residencia Olivos” durante el aislamiento.

“Qué querían que haga, que me quede de brazos cruzados encerrado cómo se lo pedí a los ciudadanos que lo hicieran. Claro que se los pedía, pero yo tenía que seguir trabajando, era el Presidente de la República”, ratificó.

El mandatario pidió “tomar conciencia del daño que generan con estos ataques”, y puso como ejemplo a la actriz y conductora Florencia Peña. En tal sentido, aseguró que “la castigaron de un modo muy injusto e ingrato”, a partir de las declaraciones de los diputados de Juntos por el Cambio Fernando Iglesias y Waldo Wolff.

En este sentido, Fernández confirmó que se reunión con la actriz. “Yo la vio una sola vez en mi vida a Florencia cuando vino a hablar por sus compañeros de trabajo”, detalló.

Al ser consultado por otras las visitas a la Quinta de Olivos durante el asilamientos, principalmente de un empresario Chien Chia Hong, el Presidente afirmó que nunca existió una reunión con él.

“Es indignante y lamentable tener que estar explicando una mentira”, añadió Fernández respecto al empresario de origen taiwanés quien supuestamente consiguió al menos 21 contratos como proveedor del Estado Nacional.

“No tengo la menor idea de lo que hablan. No hay nada peor que explicar algo que no he hecho, porque no ocurrió. Chien Chia Hong debe haber ganado los concursos legítimamente. Si los ganó ilegítimamente, que me den el nombre del funcionario que lo benefició y lo echo inmediatamente”, afirmó el Presidente, quien solo se limitó a decir que lo conoce como “la pareja de Sofía” y que lo apodan “El Chino”.

“Creo que lo ví una o dos veces a una ocasión social, no más de eso. Jamás en mi vida he interferido en favor de él. Le juro por mi hijo que no sé como se llama”, enfatizó para despejar cualquier duda ante una posible intervención presidencial para ganar los contratos del Estado.

Durante la entrevista aclaró que el 2 de abril de 2020 no festejó mi cumpleaños, como se dijo en varios medios y que ese día Chien Chia Hong ingresó a Olivos porque fue a acompañar a Sofía a una reunión que tenía con la Primera Dama. “Jamás tuve una reunión a solas con él, jamás me vino a hacer una propuesta por sus empresas o actividades”, aseveró.

Y agregó que lamenta mucho tener que haciendo aclaraciones sobre una mentira: “Es muy indignante. Como explico algo que no ocurrió, cómo explico algo que nunca hice”.

Sobre las actividades que la empresa de Chien Chia Hong dijo: “No tengo idea qué hace esa empresa, ni en qué concursos se presentó ni cuales ganó, pero puedo garantizar que eso no fue como consecuencia por una gestión mía. No conocía a qué se dedicaba este hombre. No es una persona de mi amistad. Esa personas solo acompañaba a Sofía que trabaja en la Secretaría General asistiendo a Fabiola en cosas que tiene que ver con la tarea como presidente de la Fundación del Banco Nación”.

El Jefe de Estado, que en todo momento se mostró en todo momento ofuscado por las versiones que surgieron a raíz de la publicación del registro de visitadas oficiales a Olivos, se preguntó: ¿Ustedes se piensan que puedo hacer esas cosas que se dijeron? . Esto fue en alusión a las visitas de otras mujeres famosas como Tamara Pettinato y Úrsula Vargués, que también se reunieron con el Presidente y despertaron fantasiosas especulaciones.

Por último, le agradeció a Víctor Hugo el espacio radial para hacer las aclaraciones pertinentes y remarcó que nunca en su vida se enriqueció a costillas de otro o haciendo negocios ilícitos: “Yo no soy un ladrón, nunca lo he sido ni lo seré porque nunca he comulgado con esas prácticas”.

“Lo único que le voy a dejar a mi hijo es el bueno nombre de su padre y por lo tanto me pone muy mal que ensucien mi nombre. Para mí, el calla otorga”, dijo sobre los motivos que lo llevaron a romper el silencio y hasta deslizó que sabe quién está detrás de esta “operación política”.

“Los que no fueron capaces de pagar el aporte solidario siendo millonarios para guardarse la platita no van a poner en duda mi honorabilidad”, concluyó.

Con información de www.infobae.com