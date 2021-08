Campaña electoral: una mediática candidata acusó a Patricia Bullrich de ser “tibia”

La mediática Cinthia Fernández está dando sus primeros pasos en la política y tras confirmar su candidatura por la provincia de Buenos Aires, brindó un fuerte reportaje donde repartió críticas para ambos lados de la grieta. Sin ningún tipo de dudas, acusó a Patricia Bullrich de “ser tibia” y dejó fuertes títulos desafiando al establishment político.

Entrevistada por Jonathan Viale, la precandidata por Unite castigó a la presidenta del PRO por su postura ante los repudiados comentarios de Fernando Iglesias. “La escuché siendo tan fría emitiendo opinión porque Iglesias está de su lado que me hizo acordar a mis hijas, no quiere decir nada para no darle el gusto a los otros”. También cuestionó al Frente de Todos.

La modelo destacó que fue atacada por todas partes y que “la gente dice ‘mirá este gato cascoteado como ahora quiere vivir de la política’”. Respondiendo a esas acusaciones, marcó que en caso de conseguir una banca en el Congreso de la Nación resignará su sueldo y continuará trabajando en la televisión. “Lo que gana un diputado lo puedo ganar con mis redes sociales”, consideró.

En la pantalla de La Nación +, realizó una crítica general a todo el arco político: “A los candidatos se les cae la baba por los medios de comunicación, es el único poder que no tienen, todos lo codician”. Además, disparó una fuerte crítica para una integrante de su mismo espacio político: “Yo estoy a favor de que la mujer decida sobre su cuerpo, por eso Amalia Granata no se quiere sacar una foto conmigo”.

En cuanto a sus proyectos, adelantó que responderán al “sentido común” y criticó a la clase política por carecer de ello. “Quiero integrar la comisión de familia, tengo algunos proyectos en cuanto a la cuota alimentaria, es increíble lo que sufre una mujer cuando el padre no cumple con sus responsabilidades, se hace muy difícil”, explicó respecto a sus propuestas.

