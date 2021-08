Florencia Arrieto sobre los dichos misóginos de Fernando Iglesias y Waldo Wolff: «Fue un chiste idiota»

La dirigente de Juntos por el Cambio, Florencia Arrieto, defendió fuertemente a Fernando Iglesias y a Waldo Wolff tras sus dichos misóginos a Florencia Peña, quien visitó al presidente, Alberto Fernández, durante la cuarentena estricta: «Fue un chiste idiota que todos hemos hecho en algún momento y se convirtió en un motivo para fusilarlos en una plaza pública», argumentó.

En este marco, comentó: «Hasta hace 48 horas estaban por prender fuego en una parrilla a dos diputados nacionales por algo que no hicieron. Que hasta de los nuestros no se animaban a saltar, obviamente yo estaba firme, pero había gente que no. Esto es el Kirchnerismo», en diálogo con Luis Majul en LN+. Y apuntó: «Hacen la guerra molecular, te agarran con un temita chiquitito y te lo dan vuelta»

«Es la hegemonía política hace 20 años, ataque personal y derribo. Te atacan personalmente y te demuelen, la cuestión es que vos te puedas sostener para un contrataque y para eso tenés que estar limpio, entero y tenés que demostrar la verdad. Después tendremos que contraponer una estrategia, en el caso nuestro como oposición, para contarle a la gente lo que podemos ofrecer entendiendo que del otro lado está ésto», añadió.

Asimismo, continuó: «No utilizan las herramientas de la Republica para sostenerse, ahora me sorprende que nos sorprenda. También me sorprende que haya algunos compañeros de adentro de Juntos por el Cambio, en eso no nos podemos equivocar, eso es el Kirchnerismo. Es su estrategia de poder y les rinde, nosotros tenemos que entender que esas son las reglas de juego y que para ellos vale todo».

Por último, concluyó: «Alberto Fernández solo no es nada, pero la opereta posterior de las visitas a Olivos de querer amarsigar a dos dirigentes es Kirchnerismo puro y eso es Alberto dentro del Kirchnerismo, es Albertismo puro». De esta manera, quien en sus comienzos se autodefinía peronista y de izquierda, la actual referente de Juntos por el Cambio fulminó al Gobierno.

Con información de www.elintransignete.com