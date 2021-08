Variante Delta: advierten que el virus se replica aún en personas vacunadas

La variante Delta de coronavirus se replica a alta velocidad y la comunidad científica logró corroborar que su nivel de contagiosidad es alto, pero sin generar cuadros más graves entre los infectados. “En Gran Bretaña se observó una gran cantidad de casos y el nivel de internaciones y de gravedad es inferior. Hay que esperar para ver cuál es en realidad el nivel de virulencia de la variante Delta, porque podría ser menos virulenta que la cepa original, la Manaos y la británica”, sostuvo el doctor Juan Claus, virólogo y profesor de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas de la UNL.

La nueva variante fue calificada por la Organización Mundial de la Salud como una “variante de preocupación” por presentar características que pueden tornar más dificultoso su manejo o pueden significar un agravamiento de la situación epidemiológica.

Trabajos científicos de las últimas semanas demuestran que el nivel de replicación de la variante Delta en la zona de la nariz y de la garganta, es muy superior al nivel del virus original e inclusive de otras variantes. “Además se demostró que el nivel de reproducción tan elevado se sostiene en personas que están vacunadas, e incluso en aquellas que tienen el esquema completo de vacunación”, remarcó el especialista. Esta situación provoca que aquellos que han sido inmunizados puedan transmitir la infección a otros.

Esto llevó al Centro de Control de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos a dar marcha atrás en las recomendaciones que se habían tomado en mayo pasado, cuando se sostenía que las personas vacunadas podían dejar de usar el barbijo en ambientes cerrados. “Desde la semana pasada se recomienda nuevamente el uso del barbijo para todo el mundo en ambientes interiores. Justamente porque la variante predominante en EE.UU. en estos momentos es la Delta”, ejemplificó el virólogo.

Para evitar el ingreso de la variante Delta, Claus recomendó mantener las medidas de prevención que se aplican en la actualidad y así retrasar la circulación comunitaria. Además, es imprescindible incrementar el ritmo de la vacunación para tratar de llegar lo antes posible a una porción significativa de la población susceptible.

El especialista se mostró escéptico en torno a la posibilidad de que se pueda lograr la inmunidad de rebaño. “Todavía no sabemos si es posible alcanzarla— afirmó Claus— Eso no se sabe si va a suceder, mi impresión particular y teniendo en cuenta cómo han evolucionado otros coronavirus que ingresaron de la misma manera, es que esa inmunidad de rebaño no se va a alcanzar nunca y el virus seguirá circulando en la comunidad de manera endémica”.

Históricamente los virus tienden a evolucionar de tal manera que se van seleccionando cepas o variantes que son más transmisibles pero menos patogénicas ( es decir que tienen una menor capacidad de producir enfermedad). El virus selecciona aquellos individuos de su población que son capaces de incrementar la probabilidad de perdurar en la población sin destruir al huésped en el cual ellos se tienen que multiplicar. "Es un proceso que lleva años, en el medio tenemos que protegernos mediante la vacunación y el desarrollo de agentes terapéuticos porque no es el último coronavirus que va a surgir", vaticinó el especialista.

