Saco blanco, cartera Chanel y zapatos Saint-Laurent: Antonela Roccuzzo se lució con un look que sale una fortuna

Lionel Messi hoy le dijo adiós al Barcelona después de 21 años. El 10 y excapitán brindó una sentida conferencia de prensa de la cual participaron periodistas de todo el mundo, jugadores y emblemas del club, como así también dirigentes, y por supuesto, su familia: Antonela Roccuzzo y sus tres hijos, Tiago, Mateo y Ciro.

La esposa del astro, quien lo acompaña desde sus inicios, dio la nota al alcanzarle un pañuelo a Leo antes de que quebrara en llanto. Pero lo que también llamó la atención de todos, fue su lindo y costoso look.

Con la incógnita de que les deparará el futuro, aunque los indicios más claros indican que el destino sería Paris, los Messi dejan Barcelona por primera vez desde su llegada a finales del 2000. La noticia de la partida de Leo del Barcelona shockeó al mundo entero debido a lo inesperado de la situación debido a que las negociaciones para su renovación estaban encaminadas y se cayeron al final.





Así, conmovido entre lagrimas y agradecido, brindó una conferencia de prensa en el Camp Nou donde estuvo presente su esposa, Antonela Roccuzzo, entre otros. No obstante, la pareja del 10 también brilló por su presencia. Con un look blanco y negro, y accesorios de marcas sumamente exclusivas como una cartera Chanel y sandalias Saint-Laurent, se destacó en primera fila junto a sus tres hijos.

Lo interesante del outfit, también, es lo exorbitante en términos de precio (cartera, más de 10 mil u$s y sandalias, 2 u$s, aproximadamente). Además, Antonela Roccuzzo lo complementó con tapaboca negro y llevó el pelo suelto con movimiento en las puntas.

En cuanto al look elegido para los herederos del 10, los tres fueron con un estilo “elegante sport”, versión verano. Looks deportivos y elegantes con bermudas de jeans y chombas de piqué en blanco y negro.

Por último, el look elegido por Lionel Messi para su despedida consistió de un traje azul que combinó con su corbata, camisa blanca y zapatos negros.

Así, con pura elegancia, se despiden de Barcelona y, aunque no haya nada oficial todavía, todo apunta a que su próximo destino será Paris. No obstante, en su emotivo discurso, Lionel Messi se mostró muy agradecido con el club y prometió volver en un futuro a Barcelona.