“Es un recuerdo que da votos”: lapidarias palabras de un histórico dirigente oficialista sobre el peronismo

El histórico dirigente peronista Julio Bárbaro, quien es precandidato a diputado nacional por el Partido Federal en la Ciudad de Buenos Aires, apuntó de lleno contra el Frente de Todos y Juntos por el cambio. En su polémico descargo, consideró que “el peronismo es un recuerdo que da votos” y que el país se encuentra en una vía de “decadencia”.

“Yo me presenté de candidato a diputado como un acto personal de decir ‘quiero reflexionar’. Nos estamos dañando sin ser capaces de detenernos, reflexionar y buscar la salida”, remarcó el ex diputado en diálogo con LN+. Antes de ser letal con su histórico partido, recordó que “Perón decía que las instituciones no son ni buenas ni malas, dependen de los hombres que las lleven adelante”.

Tras ello, subrayó: “La política en Argentina nunca estuvo tan decadente”. En esa línea, manifestó que ya no se lee como antes ni se reflexiona. “Hemos empobrecido el debate. Qué difícil encontrar a alguien para hablar de literatura, del arte”, agregó. Bárbaro consideró que antes “hasta el dictador era formado” y remarcó que a la Argentina la construyeron los radicales, conservadores y peronistas, los mismos que la destruyeron.

“En la provincia de Buenos Aires ganó Massa, ganó Vidal. Si el que gana no da una instancia superadora se vuelve a lo anterior”, indicó. Luego, apuntó sin filtro contra su propio partido: “El peronismo es un recuerdo que da votos. Lo que vino no fue mejor, se quedan con ese folclore”. Para el precandidato a diputado, ahora se discute administrar la miseria y no cómo salir de ella.

También manifestó que el sistema está agotado porque no salimos de las dos fuerzas, el PRO y el Frente de Todos. “Se ha caído en el economicismo, es todo economía. La economía no es la política, la política es más amplia que la economía”, añadió Bárbaro y completó: “La política es contenedora de la economía pero la economía no es contendora de la política”.

