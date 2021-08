Con críticas al kirchnerismo, Manes anticipó cuáles serán sus primeros dos proyectos si llega al Congreso

El precandidato a diputado nacional del radicalismo en la provincia de Buenos Aires Facundo Manes, que irá a una de las internas de Juntos con el del PRO, Diego Santilli, anticipó cuáles son las primeras dos iniciativas que ingresará al Congreso de la Nación en caso de ser electo "servidor público", ta cual él mismo se definió.

Asimismo, el neurocientífico apuntó duramente contra el kirchnerismo por no defender banderas que, desde su perspectiva, son esenciales.

"Me siento que voy a ser un servidor público y no servirme de lo público", comenzó afirmando Manes en diálogo con La Nación +.

En ese sentido, el precandidato remarcó: "Somos, los que estamos dando el paso, miles de ciudadanos que queremos involucrarnos para ganarle al kirchnerismo, para darle una identidad a la oposición y además, sobre todo, porque no podemos renunciar a la Argentina. Yo me niego a renunciar a la Argentina que soñé", aseguró.

Sobre su desembarco en la provincia de Buenos Aires, el neurocientífico se basó en el "dolor" que "hay" en el distrito.

"El mayor dolor de la Argentina hoy está en el conurbano. La gente está desesperanzada, frustrada, abandonada, y los médicos no abandonamos ni especulamos con el dolor. ¿Cómo no voy a involucrarme en este momento?", se preguntó de manera retórica.

"La Argentina está enferma y hay que hacer un cambio de mentalidad colectiva hacia la modernidad y el progreso porque lo único que hacemos es discutir el subdesarrollo sustentable. Y cada vez generamos más pobres, más desigualdad. Yo vengo a aportar un granito de arena para sanar esta sociedad enferma", propuso el candidato de la Unión Cívica Radical que protagonizará la interna de Juntos.

En esta línea, vaticinó: "Voy a ser diputado representando a Buenos Aires, pero diputado nacional", y aclaró: "No voy a poder cambiar nada. Es más, ningún político le va a dar trabajo a un argentino si no educamos a la gente, si no la nutrimos, si no fomentamos la formación laboral". "Es un trampolín para dar el paso con todos los argentinos, no para ser Presidente", aseguró.

La interna "caliente" de Juntos por el Cambio

Al ser consultado sobre la interna de Juntos por el Cambio y los problemas de la gestión de la actual primera fuerza opositora, Manes respondió: "Uno de los problemas de Cambiemos fue el poco rol del radicalismo en ciencia, educación, salud". Por tal motivo, aseguró que "cambió que hay que darle otro perfil a la oposición".

"No son banderas del kirchnerismo la ciencia, la salud ni la educación", añadió, a modo de reproche.

Con lo cual, "esas son las banderas de la Argentina, que tiene que encarar una visión estratégica de país y acá lo único que discutimos son cosas personales o telenovelas políticas", apuntó, sin dar nombres ni apellidos.

En lo que respecta a los proyectos a proponer en caso de llegar a un escaño de la Cámara baja, el científico adelantó: "Mi primer proyecto si soy electo servidor público o diputado nacional va a ser lo que le presenté a María Eugenia Vidal en 2017, una Ley de Capital Mental".

"Lo más importante de un país es el cerebro de los ciudadanos y de los chicos. Hay que invertir en nutrición adecuada, hay que estimular afectiva y cognitivamente porque si no, no sólo es inmoral, sino que es una hipoteca social", explicó, y mencionó que "el segundo proyecto es Salud Mental".

Por último, habló de los liderazgos y la respuesta al habitante argentino. Sobre ello, Manes dijo que "el drama argentino no lo soluciona una sola persona ni una sola coalición". "Tenemos que hacer un acuerdo porque si no, vamos a estar peor. En diez años hay más pobres, más desigualdad", aseveró.

Asimismo, consideró que el Gobierno de Alberto Fernández va a recibir un "boomerang" por su manejo de liderazgo durante la pandemia, el cual "fue muy malo, no fue humilde, no se dijo ‘No sé’ a veces y no se convocó a todos", sentenció.

Con información de www.iprofesional.com