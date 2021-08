Agustín Rossi: "Perotti no tiene ética"

Considero "una enorme falta de ética de Perotti que esté pensando en que al terminar su mandato, como no hay reelección, correr al titular de la banca de senador con algún artilugio que todavía no conocemos para quedársela él" y como en Santa Fe capital la semana pasada reiteró la acusación: "Todos en esta provincia saben que están presionando y extorsionando a los intendentes y presidentes comunales. Eso no se hace".

El precandidato a senador nacional Agustín Rossi protagonizó en la tarde-noche de ayer un charla por Facebook Live en la que habló sobre la foto del jueves pasado de la vicepresidenta con los candidatos de la lista que encabeza Marcelo Lewandowski y apoya el gobernador Perotti, al que criticó muy duro por haberse puesto como candidato suplente y "presionar y extorsionar" a los intendentes y presidentes comunales.

Rossi admitió que la foto "generó alguna duda y entonces me preguntaron". "Yo voy a estar en el mismo lugar que estoy desde 2002, nadie me va a correr de ese lugar. Me preguntaron si la foto de Cristina me provocó bronca o enojo. No me provocó nada de eso, ni ningún militante o dirigente debe sentir eso. Yo adhiero a un sistema de ideas y valores desde hace 20 años. Y le digo a los militantes, que cuando vayamos a hablar con la gente o a llevar un volante, contémosle esta historia y nuestra contundente adhesión a Alberto Fernández y Cristina", explicó el ex ministro de Defensa.





Tras repasar esa historia de acompañamiento a Néstor Kirchner y a Cristina Fernández, recordó que en 2016 y 2017 le decían "cómo vas a salir en fotos con Cristina". "Saben qué, yo estoy orgulloso de eso. Yo estuve siempre en el mismo lugar y no me voy a otro. No todos pueden exhibir la misma conducta".

Volvió a referirse a las declaraciones del gobernador en las que dijo que se había puesto de precandidato a senador suplente porque "la lista es mía". Rossi dijo que "esa es la demostración de por qué estamos en esta elección. Eso es lo que él piensa, no es una idea de política moderna. No compartimos ese estilo de conducción; nosotros no nos sentimos dueños de nada. No queremos un peronismo en la mano o el puño de un solo dirigente. Cuando apoyamos la candidatura de Perotti a la Gobernación pensábamos en un peronismo plural y participativo".

Reiteró que considera "una enorme falta de ética de Perotti que esté pensando en que al terminar su mandato, como no hay reelección, correr al titular de la banca de senador con algún artilugio que todavía no conocemos para quedársela él" y como en Santa Fe capital la semana pasada reiteró la acusación: "Todos en esta provincia saben que están presionando y extorsionando a los intendentes y presidentes comunales. Eso no se hace".

