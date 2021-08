En campaña Perotti es el padre de todas las obras y las promesas son moneda corriente

El gobernador Omar Perotti encabezó ayer, lunes, la apertura de sobres con las ofertas económicas para la construcción del sistema de desagües cloacales-etapa I, en esta localidad. Allí, el gobierno provincial construirá una red cloacal, una estación elevadora, cañería de impulsión y planta de tratamiento de líquidos cloacales, con un presupuesto oficial de $ 213.683.162. La obra beneficiará a más de 1.500 habitantes.

En la oportunidad, Perotti afirmó que “esta obra no es sencilla, pero quienes vivimos en la zona sabemos que hay un antes y un después de tener este servicio en cada domicilio. Son innegables las mejoras en salud que genera una obra de estas características”, dijo.

Y agregó: “Sabemos que una localidad por sí sola no puede poner en marcha una obra como esta, es allí donde tenemos que aunar esfuerzos y donde tiene que estar presente el gobierno provincial. Nunca se distribuyeron tantos recursos en los municipios y comunas como ahora. Lo hacemos convencidos de poder afianzar a nuestra población en cada lugar, allí donde el Estado tiene que acompañar para estar presente en el día a día”, expuso el gobernador.

“Tenemos que integrar la provincia territorialmente y equilibrarla poblacionalmente. Esto significa acercarle a cada localidad el acompañamiento para crecer, para que puedan mejorar su infraestructura. Por eso, lo que estamos haciendo aquí en Vila es algo que estamos haciendo en cada uno de nuestros 365 pueblos y ciudades, en cada uno de esos lugares hay obras”, concluyó Perotti.

Por su parte, el secretario de Empresas y Servicios Públicos, Carlos Maina, explicó que “esta es la undécima licitación por saneamiento que hacemos este año. El gobierno provincial no registra en su historia una gestión que, con recursos propios, haya hecho esta cantidad de obras como la que hoy estamos licitando en Vila”.

En tanto, el senador por el departamento Castellanos, Alcides Calvo, señaló que “tenemos que poner en valor este momento para la localidad de Vila, porque quienes la transitamos sabemos de las situaciones que tuvieron que vivir por un proyecto que se viene planteando hace años”; y agradeció “a la gestión encabezada por Omar Perotti por tener la sensibilidad de contemplar estos proyectos que habían quedado en el olvido”.

Por último, el presidente comunal de Vila, Claudio Gramaglia, destacó el trabajo de todo el gobierno provincial “para poder cumplimentar todos los pasos y llevar esta licitación a buen puerto. No sé si toda la población tiene cabal idea de lo que significa en salud una obra como la que hoy se licita, porque una vez puesto en funcionamiento el sistema de desagües cloacales nos vamos a ahorrar muchas enfermedades y recursos”, señaló.

DETALLES DE LA OBRA

En esta primera etapa, la red de colectoras y colectores comprende la ejecución de 15.675 metros de cañería de PVC cloacal, compuesta por diámetros variables entre 160 mm. a 200 mm., y se desarrolla mayormente en el espacio verde de las veredas. Se considera doble colectora por vereda en algunos sectores, tales como avenidas y rutas provinciales que atraviesan la localidad (RP 65-s). Incluye la ejecución de 487 conexiones domiciliarias.

La Estación Elevadora se materializará en un predio comunal ubicado sobre calle Bv. Acuña entre San Martín y Sendero, emplazada en la plaza central. Consta de dos equipos de bombeo, uno funcionando y otro de reserva, con un caudal de bombeo a 10 años de 8,36 l/s a 20,88 metros de altura manométrica. Se construirá una casilla para el personal encargado del mantenimiento de la estación en general y de los equipos de bombeo. Además, en la sala se ubicará el tablero de comando de bombas y del grupo electrógeno.

La cañería de impulsión a la planta de tratamiento compacta presenta una longitud aproximada de 1.189 metros. Se compone de cañería de PVC clase 6, de 110 mm. de diámetro. Para completar el rubro, se construirán cámaras de desagüe y limpieza en los puntos bajos del perfil y cámaras intermedias a lo largo de la conducción.

Se propone la adopción de un sistema compacto de tratamiento de los líquidos cloacales domiciliarios, basados en la disposición de un reactor biológico de barros activados con cloración final del efluente. La planta de tratamiento compacta de barros activados y las instalaciones complementarias se ubicarán en un predio situado al norte de la localidad, en continuación de calle 17 de Agosto, intersección con la calle del límite comunal norte. El líquido tratado descarga al Canal pluvial paralelo a la calle del límite comunal norte.

OFERTAS

En la oportunidad se recibieron 10 ofertas, las mismas son: Menara Construcciones $230.827.160; UTE: Werk constructora SRL, Del Sol constructora S.A, Unión transitoria Vila $213.478.332; Winkelmann SRL $207.225.518; UTE: Tecsa SA, Pirámide S.A, Cloaca Vila $233.473.265; Constructora Pilati SA $234.536.739; Mem ingeniería SA $279.857.868; Dinale SA $239.649.005; Mundo construcciones SA $222.662.917; Montaño Construcciones $198.682.935; y Cocyar SA $238.408.724.

ENTREGA DE AMBULANCIA EN FRONTERA

Posteriormente, el gobernador Omar Perotti entregó una ambulancia al Samco San Roque de la localidad de Frontera y sostuvo que “esta localidad tiene la complejidad y la particularidad de estar cerca de una gran ciudad (San Francisco) y lejos de las otras ciudades del departamento. Por eso requiere una mirada diferente y una atención diferente”, explicó.

“El hecho de poder coordinar las prestaciones de salud con San Francisco habla a las claras del sentido común, pero nosotros tenemos que crecer también. El traslado a esa ciudad son varios kilómetros y allí hay que tener buenas unidades y esta es la idea: fortalecer la presencia de unidades en estos lugares estratégicos, reacondicionar en otros que se pueda y reasignar”, finalizó Perotti.

En tanto, el secretario de Emergencia y Traslado, Eduardo Wagner, agradeció al gobernador por la oportunidad “de traer estos vehículos que son tan importantes para una ciudad”; y precisó que “estamos renovando el parque automotor con ambulancias de alta complejidad, que son camas de terapia intensiva móviles, porque más del 30% de las ambulancias estaban en muy mal estado”.

“Esta es la ambulancia número 30 que estamos entregando de las 60 que compró el gobierno de la provincia, más las 12 que llegan en septiembre. Son 70 las ambulancias y hay una nueva licitación para 60 ambulancias más. Esto nos va a permitir tener en la provincia de Santa Fe el parque automotor que se merece, para que los vecinos puedan tener calidad de atención”, concluyó Wagner.

Por su parte, la intendente de Frontera, Victoria Civalero, agradeció “a todo el personal de salud por todo el trabajo que realizan. Cuando llegan estas herramientas de trabajo le da una importancia enorme al esfuerzo y al trabajo que se hace, más en esta época en particular. Estamos muy agradecidos”.

Por último, el doctor Roldán, integrante del equipo del Samco San Roque, sostuvo que “esto significa progreso y avance. En la medida que podamos proveer a nuestra comunidad de una mayor complejidad en los servicios de atención, bienvenida sea”.

RECORRIDA EN JOSEFINA

Por último, el gobernador de la provincia visitó la localidad de Josefina, donde recorrió la obra de reconstrucción de la cubierta en la escuela Malvinas Argentinas N° 126, ubicada en barrio Acapulco. Los trabajos tienen un monto de inversión de $7.518.347 a cargo del Ministerio de infraestructura.

Allí, junto a la presidente comunal, Jorgelina Sicardi y el senador Alcides Calvo, recorrió la obra de cordón cuneta que se ejecuta, en el marco del Plan Incluir, por un monto de $7.339.757.

Con información de La Opinión